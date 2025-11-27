'Mega hub' ăn chơi giải trí 24/7 Cosmo Bay: 'Ngọn hải đăng' dẫn lối dòng người, dòng tiền về Vịnh Ngọc

Tại Clarke Quay (Singapore), ánh sáng, âm nhạc và những dòng người không dứt đã biến nơi đây thành “cỗ máy in tiền về đêm” của châu Á. Tới đây, nhịp sống ấy sẽ được tái hiện ở cấp độ và quy mô lớn hơn tại Cosmo Bay - “mega hub” ăn chơi, giải trí 24/7 hàng đầu châu Á giữa lòng khu Vịnh Ngọc (Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ, TP.HCM).

Điểm phải đến mới của “dân chơi chính hiệu”

Trên bản đồ kinh tế đêm châu Á, Clarke Quay được xem là mô hình thành công bậc nhất. Giá trị bất động sản tại đây phản ánh rất rõ sức mạnh của kinh tế đêm khi một mặt bằng 280m² kinh doanh F&B có giá thuê tới 75.000 SGD/tháng, tương đương 1,5 tỷ đồng/tháng. Các nhà đầu tư gọi Clarke Quay là “con đường ngắn có giấc mơ dài”, bởi bất cứ tọa độ nào ở đây cũng đều có thể tạo dòng tiền không giới hạn.

Điều làm nên kỳ tích ấy không chỉ là số lượng bar, pub dày đặc, mà là một hệ sinh thái nhiều lớp, nơi các loại hình F&B, nightlife, giải trí, lễ hội kéo khách cho nhau, giữ khách lâu hơn và khiến họ sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn. Nhờ đó, tỷ suất sinh lời tại đây thuộc nhóm cao nhất châu Á.

Cosmo Bay là mảnh ghép chiến lược đưa Vịnh Ngọc trở thành thủ phủ nightlife mới của TP.HCM (Ảnh phối cảnh)

Cosmo Bay tại Vinhomes Green Paradise mang đầy đủ DNA của Clarke Quay, nhưng ở tầm vóc lớn hơn và hiện đại hơn.

Nằm ngay trung tâm khu Vịnh Ngọc, gần ga depot tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ và liền kề hàng loạt biểu tượng du lịch, giải trí như Landmark Harbour, tòa tháp 108 tầng, Nhà hát Sóng Xanh, VinWonders… Cosmo Bay được thiết kế để trở thành tổ hợp ăn chơi giải trí 24/7 hàng đầu châu Á. Đây là nơi toàn bộ dòng khách sẽ hội tụ trước khi lan tỏa ra toàn siêu đô thị, đồng thời cũng là “điểm phải đến” của mọi du khách đến Cần Giờ, mang lại doanh thu bạc tỷ cho các mô hình kinh doanh.

“Cỗ máy sinh dòng tiền” không ngày nghỉ

Nếu Clark Quay chỉ là một khu phố ven sông, thì Cosmo Bay là một quần thể vui chơi, giải trí 9 khu, mang đến vô vàn trải nghiệm đặc sắc.

Global Beer Town tái hiện tinh thần lễ hội mang hơi thở quốc tế. Không chỉ là nơi thưởng bia, đây là “vùng đất vàng” của các beer club, nhà hàng beer, beer nhậu, thậm chí cả spa và trị liệu beer. Trong bầu không khí náo nhiệt như một Oktoberfest thu nhỏ, mỗi tối đều có thể trở thành một “đêm chốt doanh thu” cho những thương hiệu đáp ứng đúng khẩu vị trẻ - vui - phóng khoáng.

Bước qua cây cầu Cheer Bridge, Grill & Hotpot Town mở ra một thế giới ẩm thực sống động giữa trời biển, nơi du khách có thể “xuyên không” từ Trung Hoa đến Hàn Quốc, từ Thái Lan sang Nhật Bản chỉ bằng… vài bước chân.

Khi ánh đèn neon bật sáng, Wonder Nightlife Town trở thành “mạch đập” của toàn Cosmo Bay. Biển hiệu đa sắc, âm nhạc điện tử, những màn live acoustic hay DJ quốc tế biến nơi đây thành thiên đường của cocktail bar, cigar lounge và boutique nightlife cao cấp. Đây cũng là khu phố tái định nghĩa chuẩn nightlife của giới trẻ Việt và du khách quốc tế, với mức chi tiêu mỗi khách thường gấp 3 - 5 lần khách ban ngày.

Cosmo Bay sẽ hút hàng vạn du khách đổ về Vịnh Ngọc mỗi ngày (Nguồn ảnh: Internet)

Cheers Town lại mang một tinh thần rất Việt với các nhà hàng ven sông chuyên về các món nhậu, nướng, lẩu, hấp, đặc sản vùng miền… tạo ra sức hút tự nhiên với cả khách du lịch lẫn người dân bản địa. Không gian mở, chi phí đầu tư tối ưu và mô hình vận hành linh hoạt giúp các thương hiệu F&B tại đây có tốc độ quay vòng lợi nhuận nhanh, đặc biệt vào mùa lễ hội.

Trong khi đó, Seafood Village mang đến trải nghiệm bản địa độc đáo với các nhà sàn tre ven sông tạo hình cua, tôm, mực... Đây là “đại bản doanh” của các nhà hàng hải sản tươi sống và dịch vụ chế biến tại chỗ, phù hợp gia đình, khách đoàn và khách quốc tế - nhóm có mức chi tiêu cao và nhu cầu lặp lại lớn.

Trẻ trung hơn là khu phố Creative Hub phủ đầy graffiti, sắc màu đương đại và vibe thời thượng. Đây là “thánh địa” của các mô hình café concept, snack shop, pop-up store, thời trang, handmade, mỹ phẩm, spa trị liệu và các startup sáng tạo.

Thrill Hub là cú “twist” bất ngờ trong trải nghiệm Cosmo Bay với các trò chơi cảm giác mạnh cập nhật xu hướng mới nhất, như indoor skydiving, đi bộ, đua xe trên không qua sông … Đây là thị trường giàu tiềm năng cho các thương hiệu game zone, mô hình giải trí công nghệ hoặc nhà đầu tư quốc tế đang tìm điểm đến mới tại Việt Nam.

Chill Hub lại là “điểm hẹn hoàng hôn” với âm nhạc nhẹ nhàng và dịch vụ tinh tế. Nơi đây rất phù hợp để phát triển các mô hình fine dining, fusion Á/Âu, phòng trà acoustic, café sang trọng hay buffet cao cấp.

Ở trung tâm của mọi dòng chảy là Cosmo Plaza - “trái tim nightlife” nơi dày đặc các bar, club sang trọng, lounge cao cấp và tổ hợp ăn chơi sang - xịn - mịn bậc nhất khu vực. Mỗi tối, quảng trường bừng sáng như một sân khấu ngoài trời, nơi âm nhạc, ánh sáng và năng lượng của du khách hòa vào nhau tạo thành dòng chảy chi tiêu mạnh mẽ.

Quy hoạch đa lớp tiêu dùng, đa tầng trải nghiệm suốt 24/7 chính là cách Cosmo Bay kiến tạo trải nghiệm bất tận cho các “dân chơi chính hiệu”. Mỗi điểm chạm của du khách là một lần chi tiêu và người kinh doanh chỉ cần “bắt trúng một điểm” là đã hưởng lợi từ toàn bộ dòng khách.

Mọi mô hình kinh doanh trên trục Tương lai và Vịnh Ngọc 48 đều rộng cửa thành công nhờ đón trọn dòng khách khổng lồ đổ về Cosmo Bay (Ảnh phối cảnh)

Không chỉ là một “cỗ máy in tiền” vận hành 24/7, Cosmo Bay còn đóng vai trò như bộ khuếch tán dòng khách cho toàn bộ khu Vịnh Ngọc. Mỗi đêm, hàng vạn lượt du khách đổ về Cosmo Bay rồi lan tỏa ra các trục phố xung quanh, đặc biệt là trục Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 - những trục thương mại kết nối trực tiếp với “mega hub không ngủ” này. Nhờ hưởng trọn lưu lượng khách khổng lồ, mọi mô hình kinh doanh tại Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 đều mở ra cơ hội sinh lời vượt trội, trở thành những tọa độ đầu tư sáng giá bậc nhất trong kỷ nguyên kinh tế đêm của Cần Giờ.