MB giới thiệu thẻ doanh nghiệp MB Hi BIZ thông minh: Quản trị tinh gọn, giao thương quốc tế

Ngày 19/11/2025 – Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) công bố Thẻ doanh nghiệp MB Visa Hi BIZ phiên bản mới với ưu đãi nổi bật cho quản trị doanh nghiệp, mở giao thương quốc tế qua hợp tác chiến lược cùng Visa và Cơ quan Xúc tiến Thương mại – Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), nhằm đáp ứng xu hướng chuyển đổi số đáp ứng nghị định 70 và nhu cầu tối ưu chi phí, tăng hiệu quả vận hành trong thời đại quản trị thông minh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Theo nghiên cứu của MB về hành vi chi tiêu doanh nghiệp Việt Nam, đến 40% doanh nghiệp SME lo ngại về vấn đề quản lý hóa đơn – đối soát chi tiêu, và hầu hết các doanh nghiệp nhập khẩu SME cần giải pháp thanh toán quốc tế nhanh hơn và ít thủ tục hơn. Đặc biệt, MB ghi nhận rất nhiều doanh nghiệp SME gặp khó khăn khi kiểm soát chi tiêu phân tán theo nhân viên/phòng ban/đối soát giấy tờ truyền thống.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chi phí vận hành của doanh nghiệp tăng 5,8–7,2% trong 9 tháng đầu năm 2025, theo thống kê của Tổng cục Thống kê.

Tăng khả năng quản trị chi tiêu - Tối ưu dòng tiền doanh nghiệp

MB Visa Hi BIZ được định vị là thẻ doanh nghiệp đa năng, tập trung tăng cường tính minh bạch trong quản lý chi tiêu và tối ưu chi phí vận hành. Thẻ sở hữu thiết kế tối giản theo nhận diện MB và tích hợp cùng lúc hai nguồn tiền – thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ – tạo sự linh hoạt cho doanh nghiệp trong các khoản chi quảng cáo trực tuyến, công tác, tiếp khách hay thanh toán các dịch vụ số.

Phiên bản mới áp dụng mức phí chuyển đổi ngoại tệ 1,2% và chương trình hoàn tiền tối đa 30 triệu đồng mỗi năm. Tất cả giao dịch từ thẻ được đồng bộ với hệ sinh thái BIZ MBBank, giúp doanh nghiệp theo dõi dòng tiền thời gian thực, phân quyền chi tiêu theo phòng ban và giảm thiểu rủi ro thất thoát trong quá trình đối soát.

Sản phẩm Thẻ Doanh nghiệp mới sở hữu thiết kế tối giản, sang trọng với sắc xanh đặc trưng của MB, đồng thời tích hợp hai nguồn tiền (thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng), giúp doanh nghiệp linh hoạt sử dụng trong nhiều tình huống.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số tại MB, cho biết sản phẩm ra đời dựa trên nhu cầu ngày càng lớn của doanh nghiệp Việt trong việc giảm chi phí và minh bạch hóa hoạt động tài chính. Theo ông, mô hình số hóa vận hành thông qua thẻ doanh nghiệp sẽ trở thành tiêu chuẩn trong hệ thống quản trị của doanh nghiệp trong vài năm tới.

Thanh toán B2B xuyên biên giới Việt - Hàn trong ngày

Một điểm đáng chú ý của MB Visa Hi BIZ là khả năng thanh toán thương mại xuyên biên giới qua nền tảng Global Trade Payment Platform (GTPP). Giải pháp do Visa và KOTRA phát triển, hỗ trợ thanh toán B2B giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Hàn Quốc bằng thẻ doanh nghiệp, với thời gian xử lý ngay trong ngày. Điều này giúp rút ngắn đáng kể so với phương thức chuyển tiền quốc tế truyền thống vốn cần 3–5 ngày và nhiều thủ tục chứng từ.

Theo KOTRA, Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc, với kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 80 tỷ USD năm 2024. Việc chuẩn hóa quy trình thanh toán giữa hai thị trường được đánh giá sẽ hỗ trợ đáng kể nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa – đối tượng thường gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ thanh toán quốc tế.

Đại diện Visa Việt Nam cho rằng thanh toán B2B bằng thẻ doanh nghiệp là xu hướng toàn cầu nhờ khả năng cải thiện dòng tiền và tăng tính minh bạch. Việc MB triển khai tính năng mới giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận các chuẩn mực giao dịch quốc tế.

Củng cố vị thế ngân hàng dẫn dắt thị trường thẻ doanh nghiệp

Vào tháng 10/2025, MB được Visa vinh danh hai giải thưởng gồm “Ngân hàng tiên phong sáng tạo thúc đẩy thẻ doanh nghiệp” và “Ngân hàng tiên phong giải pháp thanh toán B2B cho SME”. Những ghi nhận này được xem là nền tảng quan trọng để MB mở rộng hệ sinh thái sản phẩm tài chính cho doanh nghiệp.

Hiện thẻ MB Visa Hi BIZ phiên bản mới đang được miễn phí phát hành và miễn phí thường niên năm đầu. Doanh nghiệp có thể đăng ký qua nhiều kênh bao gồm website MB, hotline MB247 (1900 9045), BIZ Helper hoặc tại hệ thống chi nhánh MB trên toàn quốc.

Hạt nhân của nền kinh tế số là những doanh nghiệp số. Để chuyển đổi số doanh nghiệp, cần những “cú hích” toàn diện, cùng công cụ chuyển đổi nhanh, hữu ích.

Nắm bắt nhu cầu đó, ngày 19/11/2025, MB hợp tác với Visa ra mắt thẻ doanh nghiệp đa năng MB Visa Hi BIZ, với loạt tính năng vượt trội giúp tối ưu chi phí, quản trị thông minh. Sự kiện cũng đánh dấu sự hợp tác ba bên giữa MB, Visa, và KOTRA khi ra mắt tính năng thanh toán thương mại toàn cầu với doanh nghiệp Hàn Quốc thông qua nền tảng GTPP.

MB hiện phục vụ tới 460.000 khách hàng doanh nghiệp và xử lý hàng tỷ giao dịch kênh số mỗi năm. Để vận hành hiệu quả ở quy mô này, MB đã số hóa toàn diện dịch vụ tài chính, trở thành một trong những ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số tại Việt Nam. Đặc biệt, dịch vụ tín dụng doanh nghiệp được triển khai hoàn toàn trực tuyến, từ xét duyệt hạn mức, giải ngân đến phát hành - giúp rút ngắn quy trình, tiết kiệm gấp 10 lần thời gian và chi phí so với thủ tục truyền thống.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025 – Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chính thức giới thiệu thẻ doanh nghiệp đa năng MB Visa Hi BIZ phiên bản mới, đáp ứng trúng và đúng nhu cầu doanh nghiệp thời kỳ chuyển đổi số. Sự kiện có sự góp mặt của lãnh đạo ngân hàng, các đối tác và gần 100 cơ quan báo chí trong – ngoài nước.

MB “giải bài toán” chi tiêu doanh nghiệp, đáp ứng đúng nhu cầu thị trường

Theo nghiên cứu của MB về hành vi chi tiêu doanh nghiệp Việt Nam, 40% doanh nghiệp SME lo ngại về vấn đề quản lý hóa đơn – đối soát chi tiêu, và hầu hết các doanh nghiệp nhập khẩu SME cần giải pháp thanh toán quốc tế nhanh hơn và ít thủ tục hơn. Đặc biệt, MB ghi nhận rất nhiều doanh nghiệp SME gặp khó khăn khi kiểm soát chi tiêu phân tán theo nhân viên/phòng ban/đối soát giấy tờ truyền thống.

Thấu hiểu nhu cầu doanh nghiệp, MB đã xây dựng phiên bản thẻ MB Visa Hi BIZ mới với triết lý: Tối ưu chi phí – quản trị thông minh – mở rộng giao thương quốc tế.

Thẻ MB Visa Hi BIZ – Tối ưu chi phí thiết thực: Hoàn tiền lên đến 30 triệu/năm và ưu đãi theo đúng nhu cầu doanh nghiệp

Với phiên bản thẻ MB Hi BIZ mới sở hữu loạt tính năng bám sát nhu cầu thị trường, MB khẳng định vị thế là Ngân hàng số hàng đầu cho doanh nghiệp.

Thẻ hoàn tiền tới 30 triệu đồng/năm, tập trung vào 4 nhóm chi tiêu phổ biến nhất của doanh nghiệp Việt: quảng cáo (hoàn 2,5% giá trị giao dịch khi chi tiêu quảng cáo trực tuyến trên Facebook, Google,...), công tác (khách sạn, phòng chờ sân bay, vé máy bay), tiếp khách và di chuyển (nhà hàng, taxi), phần mềm quản trị (MISA, Google Workspace).

Trước đó, tháng 9/2025, khảo sát Vietnam Report cho biết 79,2% doanh nghiệp dự kiến sẽ gia tăng chi phí marketing trong năm nay. Trong đó, 92,3% doanh nghiệp khẳng định quảng cáo và truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok là kênh quan trọng nhất để định vị thương hiệu. Tuy nhiên, việc tối ưu từng đồng chi phí marketing bỏ ra vẫn là bài toán muôn thuở. Với thẻ MB Visa Hi BIZ, MB kỳ vọng có thể thúc đẩy doanh nghiệp Việt khẳng định tên tuổi, vị thế, nâng cao giá trị thương hiệu với chi phí tối ưu nhất, hiệu quả nhất.

Thẻ MB Visa Hi BIZ – Thúc đẩy mở rộng giao thương, bổ sung “đòn bẩy” mới cho thanh toán xuyên biên giới

Không chỉ sở hữu phí chuyển đổi ngoại tệ cạnh tranh ở mức 1,2%, MB còn tích hợp công cụ mới cho thẻ doanh nghiệp: tính năng thanh toán B2B thông qua Nền tảng Thanh toán Thương mại Toàn cầu (Global Trade Payment Platform). Tính năng giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp các nhà xuất khẩu Hàn Quốc, hỗ trợ kết nối bởi mạng lưới hơn 140.000 SME Hàn Quốc của KOTRA thông qua nền tảng thanh toán số an toàn, minh bạch, đồng thời tối ưu dòng tiền nhờ cho phép thanh toán bằng thẻ doanh nghiệp MB Visa Hi BIZ. Từ đó, các công ty có thể nhập khẩu nhanh hơn, giảm rủi ro với các giao dịch Việt - Hàn.

Chiếc thẻ doanh nghiệp đa năng đúng nghĩa - Đa công dụng, đa tầng ý nghĩa

Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số MB – chia sẻ: “Việc ra mắt thẻ doanh nghiệp MB Visa Hi BIZ là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược của MB nhằm xây dựng hệ sinh thái giải pháp tài chính số toàn diện dành cho doanh nghiệp Việt Nam. Với định hướng đồng hành cùng doanh nghiệp trong cả hành trình quản trị – vận hành – mở rộng giao thương quốc tế, MB Visa Hi BIZ thể hiện nỗ lực của MB trong việc thấu hiểu nhu cầu thực tế và mang đến những giải pháp phù hợp nhất cho từng mô hình doanh nghiệp.

Bà Đặng Tuyết Dung – Giám đốc Visa Việt Nam và Lào – chia sẻ: “Visa luôn đánh giá cao định hướng chuyển đổi số mạnh mẽ và nhất quán của MB trong nhiều năm qua. Việc hợp tác ra mắt thẻ doanh nghiệp MB Visa Hi BIZ tiếp tục khẳng định mối quan hệ đồng hành chiến lược giữa hai bên trong việc mang đến những giải pháp thanh toán hiện đại, an toàn và hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với nền tảng công nghệ của Visa kết hợp cùng tầm nhìn của MB trong phát triển hệ sinh thái tài chính số doanh nghiệp BIZ MBBank, thẻ MB Visa Hi BIZ sẽ trở thành công cụ thiết thực giúp doanh nghiệp tối ưu chi tiêu, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng cơ hội giao thương quốc tế. Visa cam kết tiếp tục đồng hành cùng MB để tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm SME – động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.”

Hiện thẻ được miễn phí phát hành và miễn phí thường niên năm đầu. Doanh nghiệp được cấp hạn mức cao, với hai nguồn tiền linh hoạt: ghi nợ (debit) và tín dụng (credit). Doanh nghiệp có thể đăng ký trên website MBBank, liên hệ hotline MB247 dành cho khách hàng doanh nghiệp 1900 9045, BIZ Helper, hoặc tại các chi nhánh/phòng giao dịch MB trên toàn quốc.

MB Visa Hi BIZ: Lời giải cho bài toán chi phí, dòng tiền và giao thương quốc tế của doanh nghiệp Việt

Trong giai đoạn chi phí đầu vào liên tục leo thang, doanh thu tăng chậm và áp lực cạnh tranh lớn hơn, việc duy trì dòng tiền ổn định trở thành thách thức chung của nhiều doanh nghiệp Việt Nam – đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Theo Tổng cục Thống kê, chi phí vận hành bình quân của doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2025 tăng từ 5,8 đến 7,2% tùy ngành, trong đó chi phí mềm như quảng cáo, công tác, tiếp khách và mua phần mềm chiếm tỷ trọng đáng kể.

Theo nghiên cứu của MB về hành vi chi tiêu doanh nghiệp Việt Nam, 40% doanh nghiệp SME lo ngại về vấn đề quản lý hóa đơn – đối soát chi tiêu, và hầu hết các doanh nghiệp nhập khẩu SME cần giải pháp thanh toán quốc tế nhanh hơn và ít thủ tục hơn. Đặc biệt, MB ghi nhận rất nhiều doanh nghiệp SME gặp khó khăn khi kiểm soát chi tiêu phân tán theo nhân viên/phòng ban/đối soát giấy tờ truyền thống.

Trong bối cảnh đó, MB hợp tác cùng Visa và Cơ quan Xúc tiến Thương mại – Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) ra mắt thẻ doanh nghiệp đa năng MB Visa Hi BIZ phiên bản mới. Không chỉ là phương thức thanh toán, sản phẩm được định vị như một công cụ quản trị tài chính hiện đại, giúp doanh nghiệp tinh gọn vận hành và mở rộng hoạt động giao thương.

Công cụ quản trị chi tiêu thế hệ mới cho doanh nghiệp

Phiên bản mới của MB Visa Hi BIZ được thiết kế với nhiệm vụ tối ưu chi phí cho doanh nghiệp. Thẻ tích hợp hai nguồn tiền – thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ – hỗ trợ doanh nghiệp linh hoạt trong xử lý các khoản chi từ công tác, quảng cáo, đặt phòng và vé máy bay, đến mua sắm phần mềm quản trị. Thẻ mang thiết kế tối giản đặc trưng của MB, phù hợp với phong cách chuyên nghiệp của giới doanh nhân.

Điểm nổi bật là mức phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 1,2% và cơ chế hoàn tiền lên đến 30 triệu đồng mỗi năm. Đây là mức ưu đãi cạnh tranh trong nhóm ngân hàng lớn, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí khi thanh toán quốc tế hoặc chi tiêu nội bộ có liên quan đến các nền tảng quảng cáo, công cụ số hay dịch vụ công tác.

Bằng việc kết nối trực tiếp với hệ sinh thái số BIZ MBBank, MB Visa Hi BIZ giúp doanh nghiệp theo dõi, phân tích và đối soát chi tiêu theo thời gian thực. Tất cả giao dịch đều được ghi nhận tự động, hỗ trợ kế toán giảm thời gian kiểm tra chứng từ và hạn chế tối đa sai sót trong quá trình vận hành.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số MB, cho biết MB hướng tới việc tạo ra một công cụ tài chính “một chạm”, giúp doanh nghiệp quản trị dòng tiền thông minh hơn. Theo ông, khi doanh nghiệp có dữ liệu chi tiêu rõ ràng và tức thời, mọi quyết định liên quan đến ngân sách đều trở nên chính xác và hiệu quả hơn.

Thanh toán quốc tế Việt - Hàn trong ngày: Bước tiến quan trọng cho SME

Thị trường thương mại Việt Nam – Hàn Quốc đạt hơn 80 tỷ USD năm 2024 và tiếp tục tăng trưởng, theo KOTRA. Tuy nhiên, SME thường gặp khó khăn do quy trình thanh toán quốc tế kéo dài, yêu cầu nhiều chứng từ và thiếu sự linh hoạt khi phát sinh giao dịch cần xử lý nhanh.

Việc MB tích hợp nền tảng Global Trade Payment Platform (GTPP) vào thẻ MB Visa Hi BIZ tạo ra bước đột phá lớn. GTPP cho phép doanh nghiệp Việt Nam thanh toán trực tiếp cho đối tác xuất khẩu Hàn Quốc bằng thẻ doanh nghiệp, với thời gian xử lý ngay trong ngày và quy trình được số hóa hoàn toàn.

Đại diện KOTRA đánh giá giải pháp này sẽ giúp tiêu chuẩn hóa hoạt động thương mại giữa hai quốc gia, đặc biệt hỗ trợ các SME vốn thường gặp trở ngại khi tiếp cận phương thức thanh toán truyền thống. Đại diện Visa Việt Nam cũng nhận định thanh toán B2B xuyên biên giới bằng thẻ doanh nghiệp là xu hướng tài chính mới, góp phần cải thiện dòng tiền và tăng tính minh bạch cho doanh nghiệp.

Khẳng định vị thế dẫn dắt thị trường tài chính doanh nghiệp

Tháng 10/2025, MB được Visa vinh danh hai giải thưởng: “Ngân hàng tiên phong sáng tạo thúc đẩy thẻ doanh nghiệp” và “Ngân hàng tiên phong giải pháp thanh toán B2B cho SME”. Đây là ghi nhận cho nỗ lực của ngân hàng trong việc phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số tài chính tại Việt Nam.

Với sự ra mắt của MB Visa Hi BIZ phiên bản mới, MB tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển sản phẩm dựa trên hiểu biết sâu sắc về nhu cầu vận hành của doanh nghiệp. Sản phẩm được kỳ vọng trở thành lựa chọn chủ đạo của doanh nghiệp Việt trong các hoạt động chi tiêu, đối soát và giao thương.

Trong 03 tháng gần đây, thẻ MB Visa Hi BIZ ghi nhận hơn 15,000 doanh nghiệp đăng ký sử dụng. Doanh số chi tiêu thẻ tăng trưởng đến 200% mỗi tháng. Đặc biệt, MB ghi nhận phản hồi từ khách hàng, thẻ giúp doanh nghiệp giảm 80% thời gian xử lý tạm ứng – thanh toán – đối soát.

MB Visa Hi BIZ không chỉ là thẻ thanh toán mà còn là giải pháp quản trị tài chính toàn diện, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình tinh gọn vận hành và mở rộng quan hệ đối tác trên thị trường quốc tế. Sản phẩm đang được MB miễn phí phát hành và miễn phí thường niên năm đầu, là khởi đầu của hệ sinh thái BIZ MBBANK – ngân hàng số hàng đầu cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể đăng ký tại website MBBank, hotline MB247 (1900 9045), BIZ Helper hoặc các chi nhánh MB trên toàn quốc.