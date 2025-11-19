Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Máy bay chở Bộ trưởng Congo lao khỏi đường băng, bốc cháy dữ dội

Hồng Nhung

TPO - Một khoảnh khắc kinh hoàng khi một máy bay phản lực tư nhân chở Bộ trưởng Bộ Mỏ Cộng hòa Dân chủ Congo, Louis Watum Kabamba, cùng phái đoàn đã lao ra khỏi đường băng tại sân bay Kolwezi và bốc cháy dữ dội.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 17/11 khi chiếc máy bay Embraer được thuê để phục vụ chuyến công tác của Bộ trưởng Louis Watum Kabamba cố gắng hạ cánh. Thay vì dừng lại, chiếc phi cơ đã trượt ra khỏi đường băng 29, ngay lập tức biến thành một quả cầu lửa.

Theo các báo cáo địa phương và video được ghi lại tại hiện trường, chỉ trong vài giây, phần đuôi và nửa sau của máy bay đã bị ngọn lửa nuốt chửng, tạo ra những cột khói đen khổng lồ cuồn cuộn bốc lên bầu trời.

Chiếc máy bay lao ra khỏi đường băng tại sân bay Kolwezi và bốc cháy dữ dội.

Lực lượng cứu hộ tại sân bay đã nhanh chóng được huy động, nhân viên an toàn dùng vòi nước chiến đấu với ngọn lửa trong khi các nhân viên khác tập trung vào việc giải cứu những người bị mắc kẹt.

May mắn, cầu thang phía trước máy bay đã được mở nên một số hành khách gần lối thoát hiểm đã chạy thoát kịp thời. Tuy nhiên, đối với những quan chức bị mắc kẹt ở giữa hoặc gần phần đuôi đang cháy, lựa chọn duy nhất là nhảy ra từ cửa thoát hiểm trung tâm.

Các đoạn clip ghi lại cảnh tượng hỗn loạn cho thấy một số người nhảy xuống cánh máy bay trước khi rơi xuống đất, tay vẫn ôm chặt hành lý.

chay.png
Một số người nhảy xuống cánh máy bay trước khi rơi xuống đất, tay vẫn ôm chặt hành lý.

Ông Isaac Nyembo - cố vấn truyền thông của Bộ trưởng Kabamba - xác nhận máy bay "đã lao ra khỏi đường băng trong quá trình hạ cánh".

Một đoạn phim do hành khách quay từ bên trong máy bay cho thấy rõ sự hoảng loạn tột độ khi chiếc phi cơ tiếp đất. Clip ghi lại cảnh cánh máy bay cọ xát với mặt đất ở tốc độ cao trong vài giây trước khi ngọn lửa bùng lên ở phần đuôi, khiến những người trên máy bay phải vội vã đứng dậy để tìm đường thoát thân.

Mặc dù chiếc máy bay được cho là đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, nhưng không có trường hợp tử vong hay chấn thương nghiêm trọng nào được báo cáo.

Hồng Nhung
The Sun
