Masan khẳng định vị thế dẫn đầu tại Vietfood & Propack 2025 với thông điệp 'Make Vietnamese Foods Global Foods'

P.V

Từ ngày 7/8 đến 9/8, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Công ty Cổ phần tập đoàn Masan (Masan Group) tham gia Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam 2025 với vai trò nhà tài trợ chính, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành hàng tiêu dùng và nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

Tại sự kiện năm nay, Masan mang đến không gian trải nghiệm ẩm thực và đồ uống toàn diện, giới thiệu các thương hiệu hàng đầu thuộc Masan Consumer như Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Vinacafé. Đây là những thương hiệu quen thuộc đã và đang phục vụ cũng như góp phần nâng tầng cuộc sống hàng ngày của hàng triệu gia đình Việt.

khong-gian-trien-lam-va-trai-nghiem-cua-masan-tai-vietfood-beverage-propack-2025-2.jpg

Tham gia sự kiện lần này, Masan còn giới thiệu WinEco – thương hiệu tiên phong trong hành trình xã hội hóa rau sạch tại Việt Nam. WinEco đang không ngừng ứng dụng các công nghệ nông nghiệp hiện đại vào sản xuất nhằm mang đến sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP cho người tiêu dùng trong và ngoài nước. Masan theo đuổi chiến lược đặt người tiêu dùng làm trọng tâm” với định hướng dài hạn “Make Vietnamese foods global foods” – đưa ẩm thực và sản phẩm Việt vươn ra thế giới. Trong đó, nổi bật với thương hiệu nước mắm Nam Ngư đã hiện diện tại hàng loạt thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, Úc, Nga, Đài Loan, Trung Quốc… và chính thức phân phối trong hệ thống đại siêu thị Costco tại Hàn Quốc nhân dịp này. Đây là minh chứng cho năng lực cạnh tranh toàn cầu của sản phẩm Việt Nam – không chỉ về chất lượng mà còn về tiêu chuẩn phát triển bền vững.

khach-tham-quan-duoc-trai-nghiem-am-thuc-viet-voi-gia-vi-cua-chin-su-va-nam-ngu-1.jpg

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Masan chia sẻ: “Chúng tôi không ngừng đổi mới để phục vụ tốt hơn cho 100 triệu người tiêu dùng Việt, nỗ lực quảng bá ẩm thực Việt Nam ra thế giới để phục vụ 8 tỷ người tiêu dùng toàn cầu. Vietfood & Propack 2025 là cơ hội để Masan thể hiện cam kết đồng hành cùng sự phát triển của ngành thực phẩm – đồ uống và nông nghiệp Việt Nam theo hướng an toàn và bền vững”.

lan-dau-tham-gia-vietfood-wineco-gioi-thieu-cac-dong-rau-qua-huu-co-dat-chuan-vietgap-globalgap-5.jpg

Tham gia Vietfood & Propack 2025 là sự khẳng định tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn Masan trong việc quảng bá rộng rãi hình ảnh, các sản phẩm hàng đầu của công ty tới người dùng cũng như doanh nghiệp trong và ngoài nước, đẩy mạnh chiến lược “Make Vietnamese Foods Global Foods”.

Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 có quy mô 1.400 gian hàng với sự tham gia của 1.000 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, mở ra cơ hội xúc tiến đầu tư, tăng cường hợp tác thương mại bền vững.

P.V
#Masan #WinEco

