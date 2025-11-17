Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Màn “biến hình” của Tóc Tiên tại Waterbomb khiến netizen phấn khích

Khang Duy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Loạt clip ghi lại màn trình diễn của Tóc Tiên đang phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội nhờ khả năng làm chủ sân khấu đầy tự tin cùng thần thái hút mắt.

Trong hai ngày 15 và 16/11, lễ hội âm nhạc kết hợp té nước - Waterbomb lần đầu diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ dàn sao K-PopV-Pop nổi tiếng. Bên cạnh những tên tuổi đình đám từ Hàn Quốc như Kwon Eunbi, EXID, Hwasa hay Jay Park - vốn được xem là “huyền thoại” của các sân khấu Waterbomb, các nghệ sĩ Việt cũng có màn thể hiện không hề kém cạnh. Giữa hàng loạt tiết mục, Tóc Tiên trở thành tâm điểm chú ý, được cư dân mạng ưu ái gọi là “nữ thần Waterbomb Việt Nam”.

z7233789069667-01cbb05f58feecb0d595c88ad02776b0.jpg
Tóc Tiên không hề lép vế khi đứng cạnh nhóm nhạc EXID đình đám.

Bước lên sân khấu vào chiều muộn ngày 16/11, Tóc Tiên xuất hiện trong trang phục crop top trắng phối váy đỏ ngắn. Nữ ca sĩ đã lập tức khuấy đảo không khí với màn trình diễn Khá Khen khiến khán giả trầm trồ. Chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục gây sốt với màn thay trang phục ngay trên sân khấu. Tóc Tiên thậm chí còn cởi giày để thoải mái “cháy” hết mình cùng người hâm mộ.

z7233788805118-40038cc26f18dad2ebf28ce61e2791f1.jpg
Tóc Tiên nổi bật ngay từ những giây đầu tiên xuất hiện.

Tóc Tiên trình diễn loạt hit quen thuộc, từ 906090 đến Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu MớiCó Ai Thương Em Như Anh. Vừa hát, vừa nhảy, vừa liên tục tương tác với người hâm mộ, nữ ca sĩ khiến cả sân khấu không ngừng hú hét. Thần thái tự tin, khả năng làm chủ sân khấu linh hoạt cùng kỹ năng trình diễn “không trượt nhịp nào” khiến khán giả tại chỗ lẫn cộng đồng mạng đều phải trầm trồ.

z7233787631522-64651215beae57455d14bfd96f73c79b.jpg
z7233786957891-5549f419f3f9a17fffe459c122ef7f29.jpg
z7233788234195-6e89b3a209f20cdc709465735f03935c.jpg

Không ít bình luận cho rằng Tóc Tiên thậm chí còn “át vía” nhiều “nữ thần gợi cảm” khác của Waterbomb nhờ phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, bùng nổ và đầy cá tính. Trên các diễn đàn, người hâm mộ còn hào hứng đùa rằng nếu một ngày nào đó Tóc Tiên và Kwon Eunbi có màn kết hợp chung sân khấu Waterbomb thì “hết nước chấm”, bởi cả hai có thể “đốt cháy” bất kỳ lễ hội nào.

z7215046470466-bef2380ca4c1234a2918a8dc2fdf622f.jpg
Khang Duy
#Tóc Tiên #Waterbomb #V-Pop #sân khấu #ca sĩ #trình diễn #nữ thần

Xem thêm

Cùng chuyên mục