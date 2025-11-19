Maison Grand tạo sức hút nhờ ưu đãi và chính sách bán hàng linh hoạt trong giai đoạn mới

Maison Grand ghi nhận sức hút mạnh mẽ từ thị trường khi sự kiện khai trương căn hộ mẫu và mở bán thu hút hơn 500 khách tham dự và gần 300 giao dịch thành công. Song song đó, dự án triển khai loạt ưu đãi giá trị gồm gói nội thất chuẩn Nhật Bản và chính sách tài chính linh hoạt, mở ra cơ hội sở hữu căn hộ chuẩn chuyên gia ngay tại tâm điểm công nghiệp – logistics năng động bậc nhất Phú Mỹ.

Thị trường bất động sản khu vực Phú Mỹ đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm đến hấp dẫn của giới chuyên gia và nhà đầu tư. Nhờ lợi thế cửa ngõ kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp – logistics quy mô lớn, Phú Mỹ nổi lên như một đô thị năng động với tốc độ tăng trưởng cao. Trong bối cảnh nhu cầu an cư và khai thác cho thuê tăng cao trong khi nguồn cung còn hạn chế, Maison Grand do Tumys Homes phát triển được xem là một trong những dự án nổi bật tại mặt tiền Quốc lộ 51, phường Phú Mỹ, TP.HCM. Không chỉ sở hữu vị trí thuận lợi và thiết kế tinh gọn, hiện đại, dự án còn ghi dấu trên thị trường nhờ loạt ưu đãi giá trị và chính sách tài chính linh hoạt dành cho khách hàng trong giai đoạn mở bán.

Tinh tế trong từng chi tiết – chuẩn sống chuyên gia quốc tế

Với mong muốn mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn và tinh tế, chủ đầu tư triển khai chương trình ưu đãi tặng gói nội thất Nhật Bản dành cho khách hàng phát sinh giao dịch mua căn hộ Maison Grand trong giai đoạn này. Mỗi căn hộ được tặng gói hoàn thiện cao cấp theo tiêu chuẩn Nhật, giúp tối ưu chi phí, tạo không gian sống tiện nghi và dài lâu.

Đáng chú ý, Tumys Homes đã ký kết hợp tác cùng Anabuki ID – đơn vị thuộc Tập đoàn Anabuki Construction (Nhật Bản) – để tư vấn thiết kế, hoàn thiện và cung cấp nội thất theo tinh thần Nhật Bản. Sự hợp tác này vừa bảo chứng chất lượng, vừa nâng tầm trải nghiệm sống tại Maison Grand, phù hợp với cộng đồng chuyên gia đang làm việc tại Phú Mỹ.

Không gian sống cân bằng và tinh tế tại Maison Grand.

Toàn bộ vật liệu và thiết bị được lựa chọn dựa trên triết lý đề cao công năng, độ bền và thẩm mỹ tối giản, tạo nên không gian sống cân bằng giữa tiện ích sử dụng và giá trị tinh thần – xu hướng được giới chuyên gia ưu tiên trong các mô hình nhà ở hiện đại.

Maison Grand – Điểm đến của cộng đồng chuyên gia tại đô thị cảng Phú Mỹ

Tumys Homes vừa ra mắt căn hộ mẫu Maison Grand với phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ tinh thần “everyday resort” – mang đến cảm giác thư thái, cân bằng và gắn kết trong chính không gian riêng mỗi ngày. Sự ra mắt này đồng thời củng cố định vị Maison Grand là dự án phát triển dành cho cộng đồng chuyên gia, nơi chú trọng sự riêng tư, an toàn và môi trường sống chỉn chu.

Ở thời điểm hiện tại, Maison Grand được đánh giá là lựa chọn nổi bật nhờ vị trí trung tâm kết nối của các khu công nghiệp Phú Mỹ 1, 2, 3; Cái Mép – Thị Vải và hệ thống cảng nước sâu. Cư dân dễ dàng di chuyển đến TP.HCM, Đồng Nai, Long Thành và Vũng Tàu, đồng thời hưởng lợi từ loạt hạ tầng trọng điểm như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, tuyến liên cảng và sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai gần.

Căn hộ mẫu mới Maison Grand mang phong cách “everyday resort”, đem lại cảm giác thư thái và cân bằng mỗi ngày.

Nhờ tốc độ phát triển hạ tầng và dòng chuyên gia liên tục gia tăng, Phú Mỹ trở thành một trong số ít khu vực còn giữ biên độ tăng giá dài hạn đối với phân khúc căn hộ. Trong khi mặt bằng giá quanh TP.HCM đã vượt 45–60 triệu/m², Maison Grand hiện mở bán ở mức chỉ từ 33 triệu/m² – mức được xem là “tuyệt chủng” đối với một dự án ở trung tâm đô thị cảng, tiện ích đồng bộ và khả năng khai thác ổn định.

Nhờ hội tụ đầy đủ ưu điểm của một dự án ở được – cho thuê tốt – đầu tư dài hạn, Maison Grand trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho cả khách hàng mua ở thực lẫn nhà đầu tư. Sự kết hợp giữa vị trí đắt giá, chính sách ưu đãi, nguồn cầu chuyên gia cao và chuẩn sống inspired “everyday resort” giúp Maison Grand khẳng định sức hút tại đô thị cảng Phú Mỹ, nơi mỗi căn hộ không chỉ là chốn an cư mà còn là tài sản sở hữu bền vững theo thời gian.