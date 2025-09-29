Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Mặc bikini khi đăng quang hoa hậu

Duy Nam

TPO - Người đẹp Maria Katrina Calica đã đăng quang danh hiệu Miss Fit Philippines 2025. Cô có gương mặt sắc sảo, hình thể quyến rũ.

snapinstato-554674025-18299320453302001-2240170654459517447-n.jpg
Chung kết cuộc thi Miss Fit Philippines 2025 đã diễn ra hôm 27/9 với chiến thắng thuộc về người đẹp Maria Katrina Calica đến từ Baguio City. Cô đã vượt qua 21 thí sinh để giành danh hiệu cao nhất.
snapinstato-554921521-18030832772711067-1168153351491457354-n.jpg
snapinstato-555469647-18299337688302001-4157218762273357964-n.jpg
Maria diện bộ bikini tông màu vàng lấp lánh trong khoảnh khắc đăng quang, khoe hình thể quyến rũ. Việc hoa hậu mặc bikini khi đăng quang là chuyện hiếm thấy ở các cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, Miss Fit Philippines là cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp hình thể nên các thí sinh mặc bikini trong khoảnh khắc được xướng tên.
snapinstato-552717798-18298483003302001-8219487629087102762-n.jpg
snapinstato-551942874-18298483015302001-773007942772498687-n.jpg
Maria khoe hình thể nóng bỏng khi trình diễn bikini trong đêm chung kết. Chiến thắng của người đẹp nhận được sự đồng tình của công chúng. Cô có hình thể săn chắc, quyến rũ, đáp ứng được các tiêu chí của cuộc thi.
snapinstato-553061299-18298483012302001-1575649134703925562-n.jpg
snapinstato-552029774-18298482970302001-2314754577183112391-n.jpg
Trong đêm chung kết, Maria cũng nhận được giải thưởng Người mặc trang phục dạ hội đẹp nhất và giải Miss Kembot Studios.
snapedit-1759115093538-4086.jpg
Maria trong vòng thi dạ hội. Cuộc thi Miss Fit Philippines có đầy đủ các vòng thi như giới thiệu bản thân, bikini, dạ hội, trả lời ứng xử giống như các cuộc thi hoa hậu khác. Ngoài hình thể quyến rũ, Maria còn được đánh giá cao ở khả năng ứng xử, giao tiếp.
snapinstato-552656442-18298517140302001-6732210669468345529-n.jpg
Tại cuộc thi năm nay, Maria đã vượt qua những đối thủ nặng ký như Hoa hậu Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2024 Kirsten Dawn Delerio đến từ thành phố Cebu, người đã giành được vị trí Á hậu 2. Trong khi đó, Miss Earth Air Philippines 2022 - Jimema Tempra - giành ngôi Á hậu 3.
snapinstato-551338069-18297952858302001-2489233677963437215-n.jpg
snapinstato-551057469-18297952837302001-6296049913007630626-n.jpg
Sau khi đăng quang, khi nhận được câu hỏi từ truyền thông Philippines về việc có tham gia một cuộc thi sắc đẹp khác trong tương lai hay không, Maria đã trả lời rằng cô sẽ cân nhắc nếu có cơ hội.
snapinstato-548937143-18297535471302001-8641997526089058644-n.jpg
snapinstato-548970614-18297535453302001-9023787639956335196-n.jpg
Trước đó, người đẹp Yllana Marie Aduana đăng quang danh hiệu Miss Fit Philippines 2021, sau đó giành ngôi vị Miss Earth Philippines 2023 và đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Trái Đất 2023 tổ chức ở Việt Nam, giành ngôi Á hậu 1.
snapinstato-524937044-18292010944302001-7690716867631471227-n.jpg
snapinstato-550199521-18297765076302001-7515331424072971562-n.jpg
Maria Katrina Calica cho biết dự định sử dụng danh hiệu Miss Fit Philippines để quảng bá nghệ thuật và văn hóa của đất nước. Cuộc thi sắc đẹp này đóng vai trò là nền tảng cho sức khỏe toàn diện của phụ nữ.
snapinstato-465271733-18424672372073290-2373774948666371701-n.jpg
snapinstato-465202640-18424672354073290-3364397840377277092-n.jpg
Miss Fit Philippines được tổ chức bởi Promedia Philippines và The Belle Salon. Cuộc thi gây chú ý với những màn trình diễn bikini nóng bỏng của dàn thí sinh.
snapinstato-459045409-8261611930586555-7827342330429882067-n.jpg
snapinstato-458911741-501338482450297-8089747024992717508-n.jpg
Những người đẹp đăng quang danh hiệu Miss Fit Philippines được đề cao về vóc dáng, hình thể nhưng vẫn phải trải qua các vòng thi về trình diễn, ứng xử giống như nhiều sân chơi nhan sắc khác. Tuy là cuộc thi mới ra đời nhưng Miss Fit Philippines thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp.
Duy Nam
