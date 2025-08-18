Lý do Trung tâm Triển lãm Việt Nam được “chọn mặt gửi vàng” tổ chức triển lãm quy mô nhất lịch sử

Trung tâm Triển Việt Nam (VEC) có quy mô Top 10 thế giới, tích hợp nhiều công trình lớn cùng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, là biểu tượng của một Việt Nam bứt phá, lại sở hữu vị trí đắc địa kế cận sân bay, tâm điểm của trung tâm mới phía Đông Bắc Thủ đô, do đó được chọn là không gian tổ chức chuỗi sự kiện quy mô lớn nhất lịch sử chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Bản hoan ca mừng ngày hội non sông “80 năm mới có 1 lần”

Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đang trải qua những ngày thu lịch sử - kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hàng loạt sự kiện tầm vóc quốc gia lẫn quốc tế được tổ chức mừng cột mốc trọng đại này. Trong đó, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tọa lạc trên đường cầu Tứ Liên (Đông Anh, Hà Nội) - là điểm đến của chuỗi hoạt động quy mô, “80 năm mới có 1 lần”.

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đang gấp rút hoàn thiện

Nửa tháng tới sẽ là những ngày sục sôi, không ngủ của VEC với chuỗi sự kiện nối tiếp sự kiện, gồm: khánh thành Trung tâm Triển lãm Việt Nam (19/8); họp báo công bố, khai trương Trung tâm Báo chí của Triển lãm A80 (21/8); 8Wonder - Moments of Wonder - đại nhạc hội quốc tế có sự góp mặt của DJ Snake, The Kid Laroi và dàn nghệ sĩ hàng đầu V-Pop (23/8); giải chạy Việt Nam tôi đó kỳ vọng xác lập kỷ lục 20.000 người mặc áo cờ đỏ sao vàng (24/8); đại nhạc Việt Nam trong tôi do Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch chủ trì (26/8).

Đại nhạc hội “Việt Nam trong tôi” do Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch chủ trì sẽ khuấy đảo VEC những ngày tháng 8 lịch sử

Đặc biệt, từ ngày 28/8 đến 5/9, VEC sẽ trở thành “siêu sân khấu” của Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Lần đầu tiên, các Bộ - Ban - Ngành, 34 tỉnh thành và hơn 100 doanh nghiệp lớn tham gia sự kiện sẽ tái hiện hành trình phát triển đất nước qua 80 năm. Ước tính sẽ có hơn 200 gian hàng tại Triển lãm lớn nhất từ trước đến nay này. Dự kiến, 12.000 người sẽ tham dự lễ khai mạc và bế mạc.

Tiếp đó, ngày 29/8 sẽ diễn ra loạt sự kiện gồm: chương trình nghệ thuật do UBND TP HCM chủ trì; Diễn đàn ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số; hội thảo "Vai trò của dữ liệu trong kỷ nguyên số" (Bộ KHCN chủ trì).

Tới ngày 31/8, khán giả có thể theo dõi chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam”. Cùng thời gian này đến 4/9 là các chương trình biểu diễn, talkshow, giao lưu trải nghiệm ngành Game; show nghệ thuật do UBND TP Huế chủ trì (2/9); Diễn đàn doanh nghiệp TP Hà Nội - TP HCM (4/9)…

5 lý do VEC được “chọn mặt gửi vàng”

Có nhiều lý do Trung tâm Triển Việt Nam được chọn là điểm đến của các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - du lịch tầm quốc gia và quốc tế.

Thứ nhất, tổ hợp tọa lạc ngay trục Nhật Tân - Nội Bài, chỉ cách sân bay 15 phút, dễ dàng kết nối trung tâm Hà Nội thông qua các tuyến giao thông huyết mạch, như đường Trường Sa, cầu Nhật Tân, Đông Trù, Chương Dương... Vị trí này cho phép hàng nghìn tấn hàng triển lãm, thiết bị sân khấu và vật liệu trưng bày được vận chuyển nhanh chóng, giảm đáng kể chi phí logistics - yếu tố then chốt của các sự kiện tầm cỡ. Trong khi đó, việc di chuyển của người dân và du khách càng thêm thuận lợi khi TP.Hà Nội bố trí gần 900 lượt xe buýt/ngày kết nối khắp các hướng trong toàn thành phố đến VEC.

Thứ hai, VEC có quy mô “khủng”, đủ sức đáp ứng mọi nhu cầu, kịch bản - từ hội chợ công nghiệp nặng, hội nghị quy mô lớn tới festival âm nhạc quốc tế. Tổng diện tích tổ hợp là hơn 900.000 m2 - lớn nhất Đông Nam Á và thuộc Top 10 thế giới. Trong đó, khu triển lãm trong nhà chiếm 280.665 m2 - tương đương 40 sân bóng đá, có thể đón hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày. Khu triển lãm ngoài trời khoảng 206.000 m2 - lọt top 3 về quy mô trên thế giới.

Tổng diện tích của VEC lên tới 90ha, lớn nhất Đông Nam Á, Top 10 thế giới

Thứ ba, VEC được thiết kế đa năng, như một “thành phố sự kiện” thu nhỏ gồm: khu hội nghị chuẩn quốc tế cho các CEO, nhà đầu tư; sân khấu ngoài trời cho concert, lễ hội văn hóa; không gian mua sắm, ẩm thực, giải trí, nghỉ dưỡng. Mô hình này từng rất thành công tại Dubai World Trade Centre (UAE) hay Impact Arena Bangkok (Thái Lan) - những điểm hẹn vừa thúc đẩy giao thương, vừa bùng nổ các sự kiện giải trí.

Thứ tư là năng lực vận hành và logistics siêu tốc. Hoàn thành sau 10 tháng thi công thần tốc, VEC sẵn sàng đón những đoàn triển lãm lớn. Ưu điểm là hệ thống bãi đỗ xe khổng lồ (5 khu riêng biệt), kho chứa tạm, tuyến vận chuyển hàng hóa biệt lập và dịch vụ hậu cần tại chỗ cho phép đón tiếp hàng vạn du khách và xử lý cùng lúc hàng nghìn gian hàng mà không xảy ra ùn tắc.

Cuối cùng, VEC được định vị là biểu tượng của một Việt Nam bứt phá, hùng cường. Từ vùng đất gắn với huyền thoại Cổ Loa, giờ đây xuất hiện một công trình hiện đại, sánh ngang với các trung tâm triển lãm hàng đầu thế giới.

Sau chuỗi sự kiện tháng 8-9, VEC là điểm đến của Vietnam International Expo 2025 (tháng 10), dự kiến thu hút hơn 2.000 doanh nghiệp ở 30 quốc gia, từ công nghệ, năng lượng tới tiêu dùng. Cuối năm là Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội phiên bản mở rộng, kỳ vọng đón 150.000 khách, trở thành điểm hẹn MICE hàng đầu khu vực. Loạt sự kiện tầm cỡ hứa hẹn mang đến cho VEC hàng chục triệu du khách mỗi năm, đưa nơi đây trở thành “kinh đô” của các sự kiện văn hóa - giải trí - giao thương tầm cỡ quốc gia và quốc tế.