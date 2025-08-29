Lý do không tưởng khiến dự án 'chết yểu' ở Lâm Đồng

TPO - Một dự án khách sạn cao cấp tại tỉnh Lâm Đồng được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010 và đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính. Công ty đã chi hơn 130 tỷ đồng cho việc trồng rừng thay thế, bảo vệ môi trường… nhưng sau 15 năm vẫn chưa thể triển khai vì vướng chồng lấn quy hoạch khoáng sản do xác định nhầm tọa độ.

Ngày 29/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Đối thoại với doanh nghiệp năm 2025, để kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị. Đây là chương trình đối thoại đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng với hơn 400 doanh nghiệp sau hợp nhất.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, sau hợp nhất, tỉnh có nhiều lợi thế về khoáng sản, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch. Với khí hậu ưu đãi, bờ biển dài, ít thiên tai, cùng các dự án hạ tầng trọng điểm như sân bay Phan Thiết, đường sắt cao tốc, Lâm Đồng sẽ có “sức sống mới” để bứt phá.

Ông Mười khẳng định, trọng tâm là tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển, phát huy tiềm năng, nhất là khu vực kinh tế tư nhân. Tỉnh sẵn sàng đối thoại thẳng thắn, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp “khó đâu gỡ đó, cấp nào gỡ cấp đó”, với tinh thần chia sẻ và đồng hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến cùng nhiều kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thời gian hoạt động, đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đơn cử, ông Nguyễn Hoài Nam - đại diện Nhà máy xử lý rác Phú Quý - cho biết, nhà máy đã đi vào hoạt động được 4 năm nhưng hiện gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là đơn giá xử lý rác (cũ và mới) vẫn chưa được ban hành hoàn chỉnh.

Ông Nguyễn Hoài Nam phát biểu.

Đặc biệt, lượng rác tiếp nhận từ ngoài đặc khu Phú Quý hiện chưa đạt 40% công suất, trong khi tại khuôn viên nhà máy đang tồn đọng khoảng 30 đến 40 nghìn tấn rác chưa thể xử lý do vướng cơ chế giá. Tình trạng này khiến nhà máy phải bù lỗ hơn 200 triệu đồng mỗi tháng. Ông Nam kiến nghị tỉnh sớm hoàn thiện đơn giá xử lý rác, đồng thời tạo điều kiện để công ty được xã hội hoá việc thu gom, vận chuyển rác, qua đó chủ động hơn trong hoạt động.

Trong khi đó, bà Huỳnh Thị Hồng Hà - đại diện Công ty TNHH Utisys Việt Nam - cho biết, dự án Utisys tại thôn Trại Lưới, xã Liên Hương được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010 nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai. Ban đầu dự án có quy mô 100ha, sau điều chỉnh còn 54,73ha, trong đó mới được giao 4,59ha đất.

Bà Hà thông tin, doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chi hơn 130 tỷ đồng cho việc trồng rừng thay thế và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, năm 2021 dự án phát sinh vướng mắc do 38,4ha đất bị chồng lấn với quy hoạch khoáng sản 866, nguyên nhân được xác định là nhầm tọa độ. Bộ Công Thương cũng đã phản hồi sẽ ghi nhận và điều chỉnh...

Bà Huỳnh Thị Hồng Hà phát biểu.

Liên quan đến sự việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Giám đốc Sở Tài chính ghi nhận phản ánh của doanh nghiệp và có buổi làm việc, trao đổi cụ thể với các doanh nghiệp gặp vướng mắc liên quan quy hoạch khoáng sản 866 vào nửa đầu tháng 9 tới.