Lúng túng trong định giá đất, chưa ngăn chặn được thao túng, trục lợi, tham nhũng

TPO - Liên quan đến vụ người đàn ông vi phạm nồng độ cồn, lấy gạch ném công an ở Cà Mau, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Cố ý gây thương tích”.