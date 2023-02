Lừa quay số, mua hàng qua mạng, nhóm đối tượng chiếm đoạt 4 tỉ đồng

TPO - Các đối tượng sử dụng chiêu trò lừa đảo quay số trúng thưởng qua điện thoại, đặt cọc tiền mua hàng giá rẻ qua mạng xã hội khiến rất nhiều người “mắc bẫy”.

Ngày 22/2, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa bắt giữ 2 nhóm đối tượng chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

Cụ thể, đầu tháng 1/2023, ông Nguyễn Đăng B. (huyện Đắk Mil) đến công an huyện trình báo bị các đối tượng thông qua mạng xã hội, lừa đảo chiếm đoạt gần 300 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, ông B. cho biết, có một người phụ nữ gọi điện thoại đến giới thiệu là nhân viên mua sắm trực tuyến ở TP.HCM. Sau khi xác nhận đúng thông tin cá nhân, người phụ nữ đã mời ông B. tham gia chương trình quay số trúng thưởng. Nếu ông B. tham gia, công ty sẽ gửi cho ông một đơn hàng để chứng thực. Sau khi ông B. đồng ý tham dự chương trình quay số, người phụ nữ này đã gửi cho ông một đơn hàng là nồi lẩu điện 2 ngăn trị giá 1,7 triệu đồng.

Tiếp đó, người phụ nữ này gọi điện thoại thông báo ông B. đã trúng thưởng phần quà là xe máy SH, tivi, điện thoại di động hiệu Samsung và thẻ mua hàng trị giá 100 triệu đồng. Để nhận được phần quà, người phụ nữ yêu cầu ông B. phải đóng tiền để làm hồ sơ nhận thưởng.

Tin tưởng trúng thưởng, ông B. đã chuyển gần 300 triệu đồng cho người phụ nữ.

Tương tự, anh Mai Văn D. (huyện Đắk Mil) cũng bị các đối tượng thông qua mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 200 triệu đồng. Nhóm đối tượng này đã thành lập các công ty, đăng hình ảnh bán các mặt hàng sắt thép giá rẻ lên website.

Nhóm đối tượng này đã cắt đứt liên lạc, không giao hàng đúng hẹn sau khi nhận được tiền đặt cọc, tạm ứng từ khách hàng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Tuyết Hảo (SN 1979, TP.HCM), Cao Văn Hoàn (SN 1996, Nam Định), Trương Đình Trọng (SN 2002) và Nguyễn Đình Vui (SN 1997, cùng quê Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hơn 70 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với số tiền chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng của nhiều người dân tại TP.HCM và các tỉnh: Đắk Nông, Đồng Nai, Bình Dương...