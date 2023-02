Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TPO - Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng bị Công an Quảng Ninh tạm giữ để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguồn tin trên cho biết, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng bị Công an Quảng Ninh tạm giữ vì có liên quan đến một vụ án xảy ra tại một công ty nhiệt điện ở Quảng Ninh.

Cụ thể, năm 2021 Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một số sai phạm trong đấu thầu mua bán vật tư, thiết bị xảy ra tại Công ty nhiệt điện nêu trên. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/4/2022 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong quá trình điều tra vụ án trên, ngoài nội dung sai phạm liên quan các cá nhân thuộc công ty này, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 2 bị can là cán bộ công ty về tội "Tham ô tài sản", đồng thời làm rõ thêm đường dây "Mua bán trái phép hóa đơn" nhằm mục đích trốn thuế.

Thực hiện ý kiến của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh tiến hành điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Từ đó ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giữ đối với một số người có liên quan, trong đó có thiếu tướng Đỗ Hữu Ca về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguồn tin cho biết, ông Đỗ Hữu Ca không phải đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi "trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" nhưng bị tình nghi có dấu hiệu hứa giúp đỡ một số đối tượng liên quan vụ án nêu trên.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự nêu trên, ngày 18/2 Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an một số tỉnh thành thực hiện quy trình tố tụng với các nghi phạm liên quan.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (65 tuổi), cựu Giám đốc Công an Hải Phòng để xác minh một số vấn đề có liên quan vụ án nói trên, trong đó có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Từ đêm 18 đến rạng sáng 19/2, các điều tra viên và đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại nhà riêng của thiếu tướng Ca ở khu đô thị Ngã năm sân bay Cát Bi, phường Đằng Lâm, quận Hải An cùng căn nhà ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng để thi hành lệnh khám xét. Đến rạng sáng 19/2, nhiều thùng tài liệu được các điều tra viên đưa lên xe để phục vụ công tác điều tra.