Xử lý các vụ án liên quan cán bộ: Không bị tác động, không có vùng cấm

TPO - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết việc điều tra các vụ án kinh tế, liên quan cán bộ, lãnh đạo đương chức gặp khó khăn. Tuy nhiên, đơn vị không bị tác động, quyết tâm xử lý nghiêm, không có vùng cấm.

Chiều 29/12, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí và cán bộ làm công tác tuyên truyền trong công an tỉnh nhân dịp năm mới 2023.

Theo Ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, trong năm 2022, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm xấp xỉ 17% so với cùng kỳ năm 2019 (vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao); tỷ lệ điều tra phá án đạt rất cao (97%), riêng trọng án đạt 100%.

Trong đó, lực lượng công an toàn tỉnh đã khám phá nhanh 16 vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm; phát hiện, đấu tranh triệt phá 3 vụ, 8 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính 15 tỷ đồng; 1 vụ lừa đảo huy động vốn đầu tư, chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng; 2 vụ, 7 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Lực lượng công an cũng xác lập đấu tranh chuyên án, bắt 9 vụ, 82 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên Internet với số tiền rất lớn. Riêng trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022, công an toàn tỉnh phát hiện, bắt 7 vụ, 69 đối tượng đánh bạc qua mạng Internet với số tiền sử dụng để đánh bạc gần 600 tỷ đồng.

Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ luôn được lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt với phương châm không có vùng cấm. Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 6 vụ, 20 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ, thu hồi 100% số tài sản tham nhũng..

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đối với việc xử lý các vụ án kinh tế, có nhiều khó khăn, nhất là liên quan đến cán bộ, lãnh đạo đương chức.

Tuy nhiên, công an tỉnh xác định không có vùng cấm, không chịu tác động. Việc điều tra cần làm nghiêm, không để bỏ lọt tội phạm hay tránh oan sai.

Năm 2022, Công an Đắk Nông được Chủ tịch nước tặng 11 huân chương các hạng; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân; Bộ Công an tặng 849 huy chương Chiến sĩ vẻ vang các hạng cho các cá nhân, bằng khen cho 79 tập thể, 256 cá nhân, thưởng nóng cho 51 tập thể với tổng số tiền 835 triệu đồng; Tỉnh ủy, UBND tỉnh thưởng nóng cho 10 tập thể với tổng số tiền 145 triệu đồng; tặng bằng khen cho 10 tập thể, 37 cá nhân...

Đặc biệt, Công an Đắk Nông vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.