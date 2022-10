Lừa ‘chạy án’, người đàn ông bị công an truy nã

TPO - Hưng 'nổ' có mối quan hệ nên sẽ ‘chạy án’ cho các đối tượng trong vụ án hình sự. Sau khi nhận tiền, Hưng cao chạy xa bay, nạn nhân đến trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (TPHCM) đã ra quyết định truy nã bị can đối với Hồ Đức Hưng (SN 1972, ngụ tỉnh Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, tháng 12/2021, Công an quận Tân Phú đang thụ lý, điều tra vụ án “Bắt, giữ người trái pháp luật” liên quan đến Nguyễn Đức Tiến cùng nhiều người khác. Thông qua các mối quan hệ xã hội, người nhà của Tiến gặp Hồ Đức Hưng và được đối tượng giới thiệu có khả năng 'chạy án' cho Tiến cùng nhiều người khác trong vụ án trên không bị xử lý hình sự.

Tin lời Hưng, người nhà của Tiến đã giao 450 triệu đồng cho Hưng tại số 5 đường 54B, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM. Tuy nhiên, sau đó Tiến vẫn bị xử lý hình sự nên người nhà của Tiến đã gọi điện thoại, nhắn tin cho Hưng song không được. Nghi bị lừa nên người nhà của Tiến trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, Công an xác định Hưng đưa ra thông tin gian dối, không có thật để người nhà của Tiến giao số tiền 450 triệu đồng lo cho Tiến cùng nhiều người khác không bị xử lý hình sự trong vụ “Bắt, giữ người trái pháp luật” mà Công an quận Tân Phú đang thụ lý. Công an quận Tân Phú đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khi biết công an đang điều tra, Hưng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an quận Tân Phú đã ra quyết định truy nã bị can Hồ Đức Hưng như nêu trên.