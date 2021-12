Lừa bán lúa, chiếm đoạt tiền của dân

TPO - Sáng 3/12, nguồn tin của PV cho hay, Công an huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng L.V.K (38 tuổi) và L.V.T (39 tuổi), cùng ngụ ấp 9A2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, với thủ đoạn làm hợp đồng bán lúa cho người dân, sau đó nhận tiền cọc nhưng đến ngày hẹn các đối tượng trên đã không giao lúa theo hợp đồng và trốn tránh không trả lại tiền cọc.

Khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5/2021, đối tượng L.V.K đã chiếm đoạt số tiền 83 triệu đồng; đối tượng L.V.T chiếm đoạt 436 triệu đồng của 3 người dân tại địa bàn huyện Vị Thủy.

Ngoài ra, vào khoảng tháng 4/2021, đối tượng L.V.T đã thuê máy gặt đập liên hợp của người dân, sau đó chiếm đoạt, không trả số tiền thuê máy trên 125 triệu đồng.

Trước đó, hôm 29/11, Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố 3 đối tượng gồm N.V.U (40 tuổi, ngụ phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang); L.T.D (32 tuổi, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) và N.M.T (37 tuổi, ngụ xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồi tháng 5/2021, 3 đối tượng trên đã ký hợp đồng bán 1.350 tấn lúa cho bà Đ.T.C (58 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) và nhận của bà C 580 triệu đồng tiền cọc.

Tuy nhiên, đến hẹn các đối tượng không giao lúa theo hợp đồng, bà C yêu cầu trả lại tiền cọc thì các đối tượng cố tình trốn tránh nên bà C đã đến cơ quan Công an trình báo.