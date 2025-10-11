Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Lũ sông Cầu, sông Thương vẫn trên báo động 3

Nguyễn Hoài
TPO - Sáng nay (11/10), lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục xuống chậm và vẫn giữ mức trên báo động 3. Hiện vẫn còn hơn 12.000 nhà dân bị ngập, chủ yếu ở Bắc Ninh. Thiệt hại do bão Matmo ước tính là hơn 7000 tỷ đồng.

Vào lúc 8h sáng nay, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu vượt mức báo động (BĐ)3 là 0,61m, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương vượt mức BĐ3 là 0,94m, dưới lũ lịch sử năm 1986 là 0,29m.

Dự báo trong ngày hôm nay, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức BĐ3.

Trong đêm nay, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3, lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức BĐ3.

Tại Hà Nội lúc 10h sáng nay, lũ trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân vẫn trên BĐ3, tại sông Cầu trên BĐ3, sông Bùi dưới BĐ2.

Bắc Ninh đang là địa phương có số nhà ngập nhiều nhất. Ảnh: Nguyễn Thắng

Theo số liệu của Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia, tính đến 7h sáng nay, còn khoảng 12.906 nhà bị ngập do mưa lũ.

Bắc Ninh đang là địa phương đang bị ngập nặng nhất với 6.343 nhà, Hà Nội có 5.743 nhà, chủ yếu tại Sóc Sơn do lũ sông Cà Lồ lên trên báo động 3. Thái Nguyên còn khoảng 783 nhà và Lạng Sơn là 39 nhà. Tình trạng ngập úng tại các khu vực trên dự báo còn kéo dài 1-3 ngày tới.

Sáng nay còn khoảng 128.622 hộ dân mất điện, tập trung ở Thái Nguyên (57.929 hộ), Bắc Ninh (45.594 hộ), Lạng Sơn (22.647 hộ) và Cao Bằng (2.452).

Cơ quan chức năng ước tính, thiệt hại ban đầu do mưa lũ từ bão Matmo là 7.050 tỷ đồng, Thái Nguyên là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất, ước tính 4.000 tỷ đồng, Cao Bằng khoảng 2.000 tỷ đồng, Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng. Bắc Ninh và Hà Nội đang thống kê thiệt hại.

Nguyễn Hoài
