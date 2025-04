Lợi nhuận nhiều ngân hàng tăng cao

TPO - Kết quả kinh doanh quý I năm nay của nhiều ngân hàng đạt mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức thấp, cầu tín dụng tăng. Theo đó, lợi nhuận của nhiều ngân hàng đều tăng cao so với năm trước.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có tổng cộng 14 ngân hàng công bố sơ bộ kết quả kinh doanh và chi tiết báo cáo tài chính quý I. Trong đó, một số ngân hàng ghi nhận lợi nhuận tăng như VietinBank, SHB, SeABank, LPBank, VPBank và TPBank...

Tại đại hội đồng cổ đông mới đây của Vietinbank, Chủ tịch VietinBank Trần Minh Bình cho biết, lợi nhuận trước thuế quý đầu năm của VietinBank ước tăng 6% so với cùng kỳ năm trước (lợi nhuận quý I/2024 ước đạt 33.670 tỷ đồng). Chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu cuối quý I/2025 ở mức 1,3% và trong số các khoản nợ xấu có một món nợ lớn và ngân hàng đang xử lý, dự kiến quý II sẽ đưa tỷ lệ nợ xấu giảm dưới 1,3%.

Ngân hàng VPBank mới đây công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.015 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngân hàng mẹ ghi nhận lợi nhuận 4.942 tỷ đồng, FE Credit ghi nhận quý thứ 4 lãi liên tiếp với doanh số giải ngân tăng 17%, lợi nhuận trước thuế của VPBank tăng 93%.

Tính đến hết quý I, tổng tài sản VPBank vượt 747.000 tỷ đồng, tăng 5,2% so với đầu năm, trong đó, tín dụng ngân hàng riêng lẻ đạt hơn 663.000 tỷ đồng, tăng 5,4% so với đầu năm và cao hơn đáng kể so với trung bình ngành là 3,93%.

Ngân hàng SHB cũng ghi nhận kết thúc quý I/2025, lợi nhuận trước thuế đạt gần 4.400 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản hợp nhất của SHB đạt 790.742 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2024, dư nợ cấp tín dụng đạt 575.777 tỷ đồng, tăng 7%.

SeABank công bố sơ bộ kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 4.350 tỷ đồng, tăng gần 189% so với cùng kỳ năm 2024.

Kết thúc quý I, LPBank ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt 3.175 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết ngày 31/3/2025, dư nợ cho vay khách hàng của LPBank đạt 352.194 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng hơn 6,2% chỉ sau 3 tháng đầu năm (so với cuối năm 2024) và tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2024. Bên cạnh đó, huy động vốn từ khách hàng cũng ghi nhận mức tăng trưởng tốt, đạt 293.155 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cuối năm 2024.

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng MBS quý I/2025 đạt 1.630 tỷ đồng, tăng so với mức 1.530 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tính đến hết quý I, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 314.000 tỷ đồng, cho vay khách hàng đạt 192.000 tỷ đồng, tăng 8,92% so với cuối năm trước. Tiền gửi khách hàng đạt 163.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ so với năm 2024, ở mức 1,84% do kiểm soát tốt rủi ro tín dụng trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh những ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý I, cũng có ngân hàng lợi nhuận giảm so với cùng kỳ.

Techcombank công bố báo cáo tài chính quý I với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 7.236 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế ở mức 6.014 tỷ đồng, giảm 3,4%.

Tính đến 31/3/2025, tổng tài sản Techcombank đạt hơn 989.216 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt 663.693 tỷ đồng, tăng 5,6% trong khi đó tiền gửi của khách hàng giảm nhẹ từ 533.392 tỷ đồng về 531.583 tỷ đồng.

ACB vừa công bố báo cáo tài chính quý I với lợi nhuận trước thuế đạt 4.600 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Đây là ngân hàng thứ 4 công bố lợi nhuận giảm trong quý đầu năm.

ACB cho biết lợi nhuận giảm chủ yếu do ngân hàng chủ động thực hiện các chương trình ưu đãi lãi suất hỗ trợ khách hàng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tại thời điểm cuối quý I, quy mô tín dụng của ACB đạt 590.000 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng quy mô huy động vốn của ACB, bao gồm tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá, đạt 664.000 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước.

PGBank cho biết, lợi nhuận trước thuế quý I đạt 96 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế quý đạt 77 tỷ đồng, giảm 17,5%.