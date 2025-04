Lợi nhuận Quý I gần chạm mốc 3.200 tỷ đồng, Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) chạy đà hiệu quả, vững vàng bứt phá

Kết thúc Quý I năm 2025, Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt 3.175 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này tạo bước đệm vững chắc để Ngân hàng hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2024 trong bối cảnh nền kinh tế đứng trước nhiều thử thách.

Tăng trưởng tín dụng và huy động ấn tượng

Điểm nhấn nổi bật trong bức tranh kinh doanh Quý I/2025 của LPBank là tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ. Tính đến hết ngày 31/3/2025, dư nợ cho vay khách hàng đạt 352.194 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng hơn 6,2% chỉ sau 3 tháng đầu năm (so với cuối năm 2024) và tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là con số cao hơn đáng kể so với trung bình toàn ngành (ước tính khoảng 2,5% tính đến cuối tháng 3/2025) cho thấy Ngân hàng đã có sự chủ động và triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân ngay từ những tháng đầu năm. Bên cạnh đó, huy động vốn từ khách hàng cũng ghi nhận mức tăng trưởng tốt, đạt 293.155 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cuối năm 2024.

Cũng theo báo cáo tài chính Quý I/2025, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của LPBank đạt 4.688 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần chiếm tỷ trọng lớn nhất với 3.282 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý nữa trong kết quả kinh doanh Quý I của LPBank là thu nhập từ hoạt động dịch vụ và các nguồn ngoài lãi khác đóng góp hiệu quả vào tổng thu nhập. Theo đó, thu nhập ngoài lãi chiếm gần 30% tổng thu nhập hoạt động, cho thấy nỗ lực đa dạng hóa nguồn thu của Ngân hàng đang đi đúng hướng.

Thời gian qua, LPBank đã chủ động mở rộng và nâng cấp các dịch vụ phi tín dụng như ngân hàng số, thẻ tín dụng, thanh toán điện tử, quản lý tài chính cá nhân... nhằm đa dạng hóa nguồn thu, quản lý rủi ro hiệu quả và tăng tính bền vững trong hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh việc mở rộng danh mục dịch vụ, LPBank không ngừng gia tăng hàm lượng công nghệ trong các sản phẩm, dịch vụ tài chính, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và gia tăng mức độ trung thành của khách hàng như: Sinh lời Lộc Phát, Tổng đài không phím bấm, Dịch vụ thông báo số dư ngay trên ứng dụng LPBank... đã góp phần giúp Ngân hàng thu hút thêm hàng triệu khách hàng mở mới trong thời gian qua.

Tối ưu vận hành, nâng cao hiệu quả sinh lời

Song song với tăng trưởng lợi nhuận, hiệu quả hoạt động của LPBank trong Quý I/2025 tiếp tục được khẳng định mạnh mẽ qua việc tối ưu chi phí và quản trị rủi ro.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) Quý I của Ngân hàng giảm ấn tượng từ 30,7% xuống còn 28% so với cùng kỳ năm 2024, thể hiện năng lực quản trị và tối ưu hoá vận hành. Bên cạnh đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong Quý I ghi nhận 198,4 tỷ đồng, giảm gần 8% so với cùng kỳ năm trước. Việc giảm áp lực trích lập dự phòng không chỉ trực tiếp nâng đỡ kết quả lợi nhuận mà quan trọng hơn, còn phản ánh chất lượng danh mục tín dụng đang được duy trì ổn định và những kết quả tích cực trong công tác xử lý, thu hồi nợ của Ngân hàng.

Các chỉ số sinh lời ROA (2,0%) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu ROE (23,0%) khẳng định hiệu quả hoạt động vượt trội và khả năng tạo lợi nhuận bền vững, giữ vững vị thế hàng đầu của LPBank.

Chia sẻ về kết quả đạt được, ông Vũ Quốc Khánh, Tổng Giám đốc LPBank cho biết: “Kết quả kinh doanh Quý I/2025 là sự khởi đầu tích cực, phản ánh nỗ lực của toàn hệ thống LPBank trong việc chủ động triển khai các giải pháp kinh doanh linh hoạt, hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn hiệu quả, đồng thời tối ưu vận hành và đa dạng hóa nguồn thu. Chúng tôi tin rằng, với nền tảng hiện có và chiến lược rõ ràng, LPBank sẽ tiếp tục đạt được những mục tiêu quan trọng trong năm 2025”.

Ngày 27/4, LPBank dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Ninh Bình. Tại Đại hội, Ngân hàng sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 14.868 tỷ đồng, tăng 22,2% so với kết quả năm 2024. Đặc biệt, LPBank cũng lên kế hoạch chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% - một trong những tỷ lệ cao nhất ngành ngân hàng hiện tại - được kỳ vọng là điểm nhấn quan trọng, thể hiện nỗ lực tối đa hóa lợi ích cho cổ đông của Ngân hàng.