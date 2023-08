Lời khai của nhóm nghi phạm sát hại ‘cần thủ’ ở Bình Dương

TPO - Để lấy tiền tiêu xài, nhóm 5 đối tượng đã lên kế hoạch đi đánh người cướp xe máy và bán được hơn 1 triệu đồng chia nhau.

Tối 4/8, nguồn tin Tiền Phong cho hay, công an đã bắt giữ được 5 nghi can liên quan đến vụ một người bị sát hại cướp xe máy xảy ra vào sáng cùng ngày.

Cũng theo nguồn tin này, nhóm nghi can có tuổi đời còn rất trẻ. Cơ quan công an cũng thu giữ được tang vật là hai chiếc xe máy của nạn nhân.

Bước đầu các nghi can thừa nhận hành vi phạm tội, song cho rằng không có ý định giết người mà chỉ hù dọa nhưng quá tay.

Nhóm nghi can bị bắt gồm: Trương Văn Mến, Trương Văn Thương (anh ruột Mến), Trương Văn Quốc Vũ, Trần Hùng, Vũ Nhã.

Theo lời khai của các nghi can, sáng cùng ngày nhóm rủ nhau ra kênh khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), nơi thường xuyên có người tụ tập câu cá để đánh người cướp của. Sau đó các đối tượng tập trung tại gần hiện trường bàn bạc, phân công nhiệm vụ cho Mến và Thương vào xô 2 nạn nhân xuống kênh sau đó dẫn xe ra.

Thực hiện ý định, các đối tượng Thương, Vũ, Hùng, Nhã, Mến vào giả vờ hỏi mua cá. Sau đó, đối tượng Mến và Thương xô hai người đàn ông câu cá xuống kênh.

Sau đó Mến đẩy xe Wave màu xanh, Vũ đẩy xe Wave màu đỏ. Các đối tượng tháo biển số xe Wave xanh đem vứt bỏ rồi mang đi bán ở vựa ve chai được hơn 1 triệu đồng, sau đó chia mỗi đối tượng 200.000 đồng.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, vụ án giết người cướp của xảy ra tại bãi đất trống bên cạnh đường Mỹ Phước Tân Vạn gần khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông V.V.T (60 tuổi, quê Bình Dương).

Sáng cùng ngày, ông T cùng một người bạn đến câu cá tại địa điểm kể trên. Tại đây, khi hai người đàn ông đang câu cá thì xuất hiện nhóm khoảng 5 người chạy đến đánh đập.

Hậu quả vụ việc khiến ông T tử vong tại chỗ, người đàn ông còn lại ngã xuống kênh bị thương. Nhóm đối tượng sau đó đã cướp 2 xe máy của các nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nạn nhân bị thương sau đó đã gọi điện thoại báo người thân và thông tin cho công an. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an đến phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, đồng thời trích xuất camera an ninh truy tìm thủ phạm.