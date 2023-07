Bắt hai nghi can cướp điện thoại 'xịn' của nhiều cửa hàng ở TPHCM

TPO - Lợi dụng cửa hàng điện thoại ít người trông coi và nhân viên sơ hở, Hiển giả vờ hỏi mua rồi bất ngờ ôm nhiều điện thoại iPhone loại đắt tiền của cửa hàng chạy ra ngoài và nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Ngày 31/7, Công an thành phố Thủ Đức (TPHCM) đang tạm giữ Trần Thế Hiển (29 tuổi, quê Sóc Trăng) và Ngụy Lập Thanh (43 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra, làm rõ hành vi “Cướp giật tài sản” và “Chiếm đoạt tài sản”.

Hai đối tượng này là nghi can chiếm đoạt 3 điện thoại iPhone 14 Pro Max của cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Thị Định (phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TPHCM).

Trước đó vào ngày 21/7, Công an thành phố Thủ Đức nhận được tin báo về vụ cướp giật tài sản và chiếm đoạt tài sản tại cửa hàng điện thoại nói trên nên tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết để điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định hai đối tượng Hiển và Thanh là nghi can nên tiến hành truy xét. Đến ngày 26/7, Công an thành phố Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Tân Bình, Công an quận 7 bắt giữ Hiển và Thanh.

Tại cơ quan công an, cả 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Qua đấu tranh, đối tượng Hiển khai đã sử dụng điện thoại liên lạc với các cửa hàng mua bán điện thoại để đặt mua từ 2 - 3 điện thoại thuộc dòng iPhone cao cấp. Nếu không đặt mua trước, các đối tượng lựa chọn những cửa hàng ít nhân viên, chỉ có nhân viên nữ, lực lượng bảo vệ lỏng lẻo hoặc không có bảo vệ để gây án.

Trước khi ra tay, đối tượng Hiển cùng đồng bọn đi đến các cửa hàng đã khảo sát, điều nghiên trước đó. Đến nơi, Hiển vào bên trong giả vờ xem hàng. Đối tượng yêu cầu nhân viên bán hàng cho xem các phụ kiện đi kèm điện thoại để đánh lạc hướng. Khi nhân viên vừa quay người làm theo yêu cầu thì Hiển nhanh chóng chiếm đoạt tài sản và chạy ra ngoài nhảy lên xe của đồng bọn đợi sẵn để tẩu thoát.

Bằng thủ đoạn trên, Hiển khai nhận đã cùng đồng phạm thực hiện 4 vụ khác tại một số cửa hàng điện thoại ở các quận Tân Bình, 3, 7 và 10, chiếm đoạt 8 điện thoại iPhone Pro Max. Ước tính tài sản chiếm đoạt trị giá hơn 200 triệu đồng.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.