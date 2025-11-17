Loạt sản phẩm của Mailisa biến mất khỏi hệ thống tra cứu của Bộ Y tế

TPO - Trên hệ thống tra cứu của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), thời gian gần đây, các thông tin liên quan đến loạt sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic vốn được gắn với chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa không còn xuất hiện. Điều này gây chú ý bởi trước khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, hệ thống Mailisa từng quảng bá danh mục khoảng 15 sản phẩm Doctor Magic nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam thông qua Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare (TPHCM).

Nhiều phiếu công bố đã được cấp nhưng không còn hiển thị

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, MK Skincare được thành lập năm 2017, do ông Hoàng Kim Khánh – chồng bà Phan Thị Mai (Mailisa) làm chủ sở hữu kiêm Tổng giám đốc.

Ngày 17/11, trao đổi với Tiền Phong, TS Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược cho biết báo cáo bước đầu từ Phòng Quản lý Mỹ phẩm cho thấy MK Skincare hiện có 81 phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm đang còn hiệu lực. Từ năm 2018 đến nay, tổng số hồ sơ công bố được cấp số tiếp nhận đối với doanh nghiệp này là 162, trong đó có 32 sản phẩm Doctor Magic được cấp phép vào năm 2018 - 2019. Riêng giai đoạn sau 1/1/2020, công ty đã nộp hồ sơ cho khoảng 100 sản phẩm nhập khẩu. Cục Quản lý Dược cũng đang tiếp tục rà soát, yêu cầu phòng chức năng tổng hợp thêm các tài liệu để báo cáo lãnh đạo.

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) từ năm 2018 đến nay đã cấp 162 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm cho Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK SKINCARE.



Trong khi đó, trên website chính thức của Mailisa, phần giới thiệu sản phẩm Doctor Magic hiện chỉ còn vài hình ảnh minh họa cùng dòng mô tả ngắn gọn về việc “đã có phiếu công bố mỹ phẩm của Bộ Y tế”, nhưng khi bấm vào để xem thông tin chi tiết thì đều không truy cập được. Ngược lại, trên trang Facebook gần 3 triệu theo dõi, Mailisa vẫn duy trì hoạt động quảng bá dịch vụ điều trị nám, tàn nhang, phun xăm thẩm mỹ… và chia sẻ hình ảnh khách hàng trước – sau khi thực hiện tại cơ sở.

Các sản phẩm từng được bà Mai nhắc tới như bộ N3 Doctor Magic với giá dao động từ 2,3 triệu đồng đến hơn 2,5 triệu đồng vẫn xuất hiện trong nhiều livestream. Theo giới thiệu của Mailisa, bộ N3 chứa các thành phần như Retinol, BHA/AHA nhẹ, 4-Butylresorcinol, Tranexamic Acid, Vitamin C – E, Hexapeptide-3… và đã được “kiểm nghiệm, cấp phép lưu hành”. Tuy nhiên, thông tin trên nhãn lại cho thấy sản phẩm được gia công tại Guangzhou YRM Biotechnology (Quảng Châu, Trung Quốc), dù khi quảng bá, hệ thống thẩm mỹ viện nhiều lần nhấn mạnh Doctor Magic là thương hiệu “ra đời tại Hong Kong”. Trong các video trước đây, bà Mai từng cho biết lượng hàng nhập khẩu rất lớn, có thời điểm “bán cả container”, song vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu hàng chục nghìn khách.

Hệ thống Mailisa và hoạt động phân phối mỹ phẩm gây chú ý

Mailisa được bà Phan Thị Mai thành lập từ năm 1998, phát triển từ một cơ sở nhỏ thành chuỗi 16–17 chi nhánh trên cả nước với hơn 2.000 nhân sự. Trong quá trình mở rộng, ông Hoàng Kim Khánh phụ trách điều hành nhiều pháp nhân liên quan đến hệ thống. Ngoài hoạt động thẩm mỹ, bán mỹ phẩm được xem là nguồn doanh thu lớn của chuỗi này, khi Mailisa phân phối đủ loại sản phẩm từ kem chống nắng, sữa rửa mặt đến các bộ chăm sóc da cao cấp với giá dao động từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng. Theo Mailisa, Doctor Magic là thương hiệu mà họ nắm quyền phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Các hoạt động truyền thông của hệ thống thời gian qua khá mạnh mẽ. Trên TikTok, nhiều video quảng cáo bộ N3 và các dòng sản phẩm “bán chạy” khác vẫn không bị gỡ. Ở một video năm 2025, bà Mai cho biết một lô hàng gồm 4 container với 60.000 bộ sản phẩm cũng “không đủ” cho lượng khách đặt trước hơn 100.000 bộ. Bà cũng nhiều lần khẳng định sản phẩm của Mailisa an toàn, được kiểm nghiệm, còn mức giá cao là do chi phí mặt bằng, người nổi tiếng quảng bá và chiết khấu cho đại lý.

Dù vậy, hệ thống này từng bị Thanh tra Sở Y tế TPHCM xử phạt 160 triệu đồng vào đầu năm 2023 vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không phép và quảng cáo khi chưa được cấp phép; đồng thời bị đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh 18 tháng.

Vợ chồng bà Mai - ông Khánh cũng được biết đến với lối sống xa hoa, sở hữu khu biệt phủ hơn 4.000 m² và bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng trăm tỷ đồng, thường xuyên chia sẻ các chương trình thiện nguyện lớn.

Từ ngày 13/11, sau khi Bộ Công an tiến hành khám xét nhiều cơ sở của chuỗi Mailisa tại TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Nha Trang và Buôn Ma Thuột, các sản phẩm liên quan đến hệ sinh thái này tiếp tục được dư luận quan tâm. Hiện Bộ Công an chưa công bố nguyên nhân cũng như nội dung cụ thể của vụ việc; nhiều tài liệu đã được thu giữ để phục vụ quá trình điều tra.