Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Lộ mặt 'hung thủ' làm sụp đổ văn minh Maya 1.000 năm trước

Nhũ đá bên trong một hang động bang Yucatan - Mexico đã tiết lộ về 8 giai đoạn tàn khốc mà người Maya từng hứng chịu.

Từ lâu, các nhà khoa học đã nghi ngờ rằng yếu tố bất lợi từ môi trường có thể là lý do chính khiến văn minh Maya bước vào giai đoạn suy vong từ hơn 1.000 năm trước.

Giờ đây, một khối nhũ đá sâu bên trong hang Grutas Tzabnah ở bang Yucatán của Mexico đã đem lại câu trả lời, theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Science Advance.

Hang động Grutas Tzabnah, nơi các nhà khoa học thu thập nhũ đá và tìm ra thủ phạm khởi đầu giai đoạn suy tàn của văn minh Maya - Ảnh: Mark Brenne
Hang động Grutas Tzabnah, nơi các nhà khoa học thu thập nhũ đá và tìm ra thủ phạm khởi đầu giai đoạn suy tàn của văn minh Maya - Ảnh: Mark Brenne

"Giai đoạn này trong lịch sử Maya là chủ đề gây chú ý trong nhiều thế kỷ. Đã có nhiều giả thuyết về nguyên nhân gây ra sự sụp đổ, như thay đổi tuyến đường thương mại, xung đột hoặc hạn hán nghiêm trọng, dựa trên bằng chứng khảo cổ" - đồng tác giả Daniel H. James từ Đại học Cambridge (Anh) cho biết.

Theo Live Science, lần này TS James và các cộng sự đã kết hợp dữ liệu khảo cổ học với bằng chứng khí hậu bằng cách phân tích các lớp sinh trưởng từ khối nhũ đá nói trên.

Giống như các vòng cây, các lớp này ghi lại thông tin về lượng nước mà măng đá nhận được từ nước nhỏ giọt từ trần hang trong một năm nhất định.

Sự thay đổi trong thành phần hóa học của mỗi lớp đã cung cấp cho các nhà khoa học thông tin về lượng mưa trong mùa mưa hàng năm ở khu vực, thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10.

Nhóm nghiên cứu tìm thấy bằng chứng cho thấy có tới 8 đợt hạn hán mùa mưa kéo dài hơn ba năm từ năm 871 đến năm 1021, một số đợt chỉ cách nhau một năm.

Với thời điểm hơn 1.000 năm trước, điều này là án tử với một nền văn minh. Nền nông nghiệp phát triển rực rỡ của người Maya có thể đã bị tàn phá nghiêm trọng, gây ra nạn đói.

Mặc dù người Maya trong khu vực đã quản lý nước cẩn thận trong các hồ chứa và bể chứa, nhưng hạn hán có thể đủ nghiêm trọng để gây bất ổn cho thủ phủ Uxmal của khu vực, gây nên sự sụp đổ về mặt chính trị.

Một số thành bang được cho là đã phục hồi được về mặt cơ bản sau giai đoạn thảm khốc này, nhưng mãi mãi không còn là Đế chế Maya thịnh vượng thời kỳ trước.

Nền văn minh này đã đi vào giai đoạn suy tàn kể từ thời kỳ hạn hán cho đến khi bị người Tây Ban Nha đánh dấu chấm hết vào thế kỷ XVI.

Người Lao động
#văn minh Maya suy vong #hạn hán cổ đại Maya #hang Tzabnah Mexico #phân tích nhũ đá Maya #nguyên nhân sụp đổ Maya #bằng chứng khí hậu cổ đại #đợt hạn hán 871-1021 #ảnh hưởng môi trường đến nền văn minh #khám phá hang động Yucatán #biểu đồ khí hậu cổ đại

Xem thêm

Cùng chuyên mục