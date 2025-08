Lộ diện doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

CafeF vừa công bố danh sách top 20 công ty bất động sản tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Tổng nộp ngân sách trong năm 2024 của top 20 công ty chuyên về bất động sản là hơn 63.200 tỷ đồng, trong đó có 13 doanh nghiệp có mức nộp trên 1.000 tỷ đồng. So với năm trước đó, số nộp của các doanh nghiệp này đã tăng trưởng tới 60%, tương ứng tăng thêm 23.600 tỷ đồng.

Vinhomes tiếp tục đứng đầu danh sách với số thuế đã nộp trong năm 2024 đạt 40.142 tỷ đồng (bao gồm cả số liệu từ dự án dự án bất động sản Vinhomes Global Gate).

Bảng thống kê nộp ngân sách top 20 doanh nghiệp bất động sản qua 2 năm.

Nam Long nộp ngân sách 1.153 tỷ đồng và ghi nhận doanh thu kỷ lục 7.200 tỷ đồng, tăng 126% đến từ việc bàn giao các dự án.

Trong danh sách có BIM Group với thành viên chủ lực là Công ty Cổ phần Bất động sản BIM (BIM Land), là một trong những doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu theo đuổi triết lý phát triển bất động sản xanh - bền vững với những dự án phức hợp quy mô lớn.

Sau khi nộp ngân sách đột biến gần 2.000 tỷ đồng trong năm 2023, DOJILAND tiếp tục duy trì mức nộp ngân sách lớn trong năm 2024.

Một số doanh nghiệp vốn chuyên về lĩnh vực xây dựng, nhưng cũng thăng hạng trong danh sách năm nay nhờ nộp thuế đất tăng mạnh như Vinaconex, FECON hay Licogi 18...

Sang năm nay, số nộp ngân sách của các doanh nghiệp bất động sản hàng đầu chắc chắn sẽ còn tăng cao khi mà một loạt dự án khủng đã được các doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất trong nửa đầu năm cùng với nhiều dự án lớn đã được phê duyệt giá đất.

Theo báo cáo của UBND TP. Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong nửa đầu năm nay là 392.710 tỷ đồng, tăng mạnh 51,6% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nguồn thu từ đất đai 6 tháng đầu năm tăng trưởng đột biến, đạt 86.751 tỷ đồng.

Trong đó, tiền sử dụng đất đạt 74.004 tỷ đồng, tăng 602% so với cùng kỳ và vượt 77% so với mức thu cả năm trước. Đóng góp đáng kể vào số thu này có dự án Vinhomes Wonder City của Vingroup cũng như loạt dự án của Sunshine Group, NH Smart City, Sun Group…

Còn tại TPHCM, báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tổng nguồn thu ngân sách từ đất trên địa bàn TPHCM (trước sáp nhập) ước đạt hơn 65.319 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các dự án đã được duyệt giá đất cụ thể. Trong thời gian tới, 9 dự án đã được phê duyệt giá đất dự kiến sẽ nộp thêm 52.600 tỷ đồng.