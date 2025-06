Liên tục đạt chuẩn kiểm định quốc tế, UEF nâng tầm chất lượng đào tạo

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) vừa đạt chuẩn kiểm định quốc tế FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) hai chương trình Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh và Tài chính – Ngân hàng . FIBAA là tổ chức được thành lập với mục tiêu thúc đẩy chất lượng và tính minh bạch của các chương trình giáo dục trên toàn cầu.

Việc liên tục đạt chứng nhận kiểm định quốc tế là minh chứng rõ nét cho chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế của nhà trường, khẳng định mục tiêu phát triển bền vững khi lấy người học làm trung tâm.

Nâng tầm chất lượng của nhóm ngành thế mạnh

Tháng 3/2025, tổ chức FIBAA - tổ chức kiểm định độc lập, phi lợi nhuận hàng đầu châu Âu đã đến trực tiếp UEF để kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học của hai ngành Ngôn ngữ Anh và Tài chính - Ngân hàng.

Bộ tiêu chuẩn kiểm định của FIBAA gồm 5 tiêu chuẩn lớn và 54 tiêu chí, được thiết kế nhằm đảm bảo sự toàn diện và chiều sâu về chất lượng chương trình đào tạo, từ mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy đến đội ngũ giảng viên, môi trường học tập và hệ sinh thái hỗ trợ sinh viên.

Đặc biệt, FIBAA chú trọng các yếu tố quốc tế hóa trong chương trình đào tạo, từ thiết kế chương trình, ngôn ngữ giảng dạy, đội ngũ giảng viên, đến các hoạt động học thuật, môi trường quốc tế và cơ hội chuyển tiếp quốc tế.

Sau khi đánh giá theo các tiêu chuẩn cùng nhiều tiêu chí, tháng 6/2025, hai chương trình ngành Ngôn ngữ Anh và Tài chính - Ngân hàng chính thức đạt kiểm định chất lượng.

Ở nhóm ngành thế mạnh về kinh doanh và liên quan đến kinh doanh, tháng 11/2022, UEF đã trở thành thành viên của tổ chức kiểm định ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) - Hội đồng kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh của Hoa Kỳ. Đây là tổ chức kiểm định chương trình kinh doanh trên toàn cầu lớn nhất, được công nhận bởi CHEA (Council for Higher Education Accreditation - Hội đồng kiểm định Giáo dục đại học), Hoa Kỳ.

Môi trường học thuật đạt chuẩn quốc tế tạo nhiều lợi thế

Chương trình đào tạo được khẳng định chất lượng trong môi trường đạt chuẩn quốc tế là cơ sở để UEF mang đến nhiều giá trị cho người học.

Tháng 8/2024, trường cũng đã áp dụng Bộ chuẩn mới QS Stars (Tổ chức xếp hạng cho các cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới) phiên bản 6.0 để đánh giá chu kỳ 2 với 9 tiêu chuẩn. Kết quả 4 Sao, trong có 5 tiêu chuẩn đạt 5 Sao với số điểm tăng cao so với lần đánh giá trước là minh chứng rõ nét của sự phát triển.

Bên cạnh chứng nhận QS, UEF cũng đạt chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 năm 2023, đồng thời trường cũng đạt chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học 16 ngành. Những kết quả về đánh giá chương trình đào tạo của trường đã làm nên sự tin tưởng của phụ huynh và thí sinh khi lựa chọn UEF là môi trường học tập và phát triển toàn diện.

Riêng với sinh viên học chương trình đạt chuẩn kiểm định FIBAA, các bạn sẽ nhận nhiều lợi ích thiết thực như bằng cấp được công nhận rộng rãi trên toàn cầu, cơ hội nghề nghiệp mở rộng và khả năng cạnh tranh quốc tế, học trong hệ thống cam kết cải tiến liên tục.

Được đào tạo trong môi trường đạt chuẩn quốc tế, người học có điều kiện rèn luyện kỹ năng toàn diện với sự đồng hành của đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và mạng lưới đối tác doanh nghiệp chặt chẽ. Sinh viên có cơ hội thực tập, kiến tập và cơ hội việc làm rộng mở ngay trong quá trình đào tạo và sau khi tốt nghiệp. Trong đó, giảng viên không chỉ đảm nhiệm vai trò giảng dạy mà còn là những người đồng hành học thuật, cố vấn cá nhân giúp sinh viên phát triển tư duy phản biện, nâng cao năng lực tự học và xây dựng lộ trình nghề nghiệp phù hợp.

Với những giá trị quốc tế đạt được, UEF sẽ tiếp tục hành trình đào tạo và phát triển bền vững, lấy người học làm trung tâm, cam kết hội nhập sâu rộng trên hành trình quốc tế hóa của nhà trường.