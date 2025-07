Liền kề các khu công nghiệp, THE SOLIA thành “mỏ vàng” cho thuê & đầu tư phía Tây TP.HCM

Tọa lạc tại trung tâm Bến Lức và các KCN hiện hữu quy mô lớn, THE SOLIA sở hữu tiềm năng lớn để khai thác kinh doanh dịch vụ hoặc cho thuê lưu trú dài hạn, đón dòng chuyên gia và người lao động đang làm việc tại phía Tây TP.HCM.

Đầu tư BĐS công nghiệp: Từ xu hướng đến thực tiễn sinh lời

Trở lại kỷ nguyên mới, nơi tính minh bạch và giá trị thực được ưu tiên hàng đầu thì BĐS cạnh KCN trở thành “vàng ròng” an toàn cho mọi nhà đầu tư. Nếu ở giai đoạn trước, nhà đầu tư cả nước đã thắng lớn, X3, X5 tài khoản khi bỏ vốn vào các thủ phủ công nghiệp như Bình Dương, Bắc Ninh hay các TP lớn.... thì hiện nay, ngưỡng giá cao đã thúc đẩy tìm kiếm những vùng đất đang manh nha thành thủ phủ công nghiệp mới nhưng giá còn mềm. Khu vực Bến Lức là điểm đến kế tiếp trong xu hướng này.

Theo batdongsan.com,vn 66% nhà đầu tư Hà Nội đang đổ mạnh vào thị trường phía Nam. Bên cạnh TP.HCM, các tỉnh vệ tinh như Long An (cũ) thu hút sự quan tâm lớn nhờ đô thị hóa nhanh, hạ tầng phát triển và nhiều KCN.

Ông Đinh Minh Tuấn (Giám đốc kinh doanh PropertyGuru Việt Nam) nhận định nhà đầu tư Hà Nội đang dịch chuyển về phía Nam do giá BĐS Hà Nội đã quá cao, trong khi phía Nam còn nhiều tiềm năng, mặt bằng giá tốt và dự án chất lượng.

BĐS công nghiệp là lựa chọn đầu tư “ăn chắc mặc bền” tại thị trường phía Nam nhờ nhu cầu ở thực dồi dào

Trong bối cảnh này, BĐS liền thổ gần các KCN lớn đang trở thành “điểm rơi” chiến lược cho đầu tư. Đây không chỉ là tài sản tích lũy mà còn mở ra tiềm năng kinh doanh và cho thuê cực lớn, nhờ nhu cầu lưu trú, thương mại và dịch vụ từ hàng trăm ngàn chuyên gia, kỹ sư và nhân sự.

Bến Lức - Trung tâm công nghiệp "bùng nổ" nhu cầu ở thực

Nhờ công nghiệp hóa và đầu tư hạ tầng, vùng giáp ranh TP.HCM đang chuyển mình mạnh mẽ, đưa Bến Lức nổi lên như trung tâm phía Tây.

Với vị trí cửa ngõ và hạ tầng kết nối đồng bộ, Bến Lức hiện là thủ phủ công nghiệp với các KCN lớn (Phú An Thạnh, Hải Sơn, Thuận Đạo, Tân Đô) đã đạt 80-90% lấp đầy, thu hút hơn 234.000 lao động, tạo ra nhu cầu nhà ở và dịch vụ khổng lồ.

Thủ phủ công nghiệp Bến Lức đón lượng cầu cao về nhà ở thực, cả mua ở lẫn thuê ở

Sắp tới, lực cầu này sẽ có bước nhảy vọt khi VSIP Long An (3.000ha) và Prodezi (400ha) hoạt động. Hơn nữa, quy hoạch thêm hơn 3.600ha KCN mới như Lương Hòa – Tân Hòa – Tân Bửu (994ha), Thạnh Lợi – Thạnh Hòa (2.000ha), Lương Bình (325ha), An Thạnh (286ha)... sẽ kéo theo hàng chục ngàn cư dân, dự kiến tăng nhu cầu nhà ở, tiện ích và dịch vụ lên 2-3 lần.

THE SOLIA dẫn đầu khu vực về tiềm năng khai thác kinh doanh

THE SOLIA (do SOLIA GROUP phát triển) là điểm đến đầu tư hấp dẫn, nằm tại lõi trung tâm công nghiệp phía Tây. Dự án được bao quanh bởi các KCN lớn như Phú An Thạnh đang hoạt động, và chỉ 3-5 phút tiếp cận KCN Prodezi đang khởi công hay VSIP đã quy hoạch, tạo bước nhảy vọt về nhu cầu nhà ở và kinh doanh. Trong bán kính 5-10 phút tiếp cận hàng chục KCN khác đang hoạt động sôi nổi, đảm bảo nguồn cầu lớn cho nhà ở và mặt bằng kinh doanh cho chuyên gia, kỹ sư và nhân sự.

Với sự phát triển công nghiệp vượt bậc của Bến Lức, THE SOLIA nằm ngay tâm điểm thị trường thuê nhà lớn nhất phía Tây TP.HCM. Từ đó mở ra cơ hội khai thác đa dạng với tỷ suất sinh lời cao, từ nhà phố cho chuyên gia, căn hộ dịch vụ cho khách công tác, đến các shophouse kinh doanh quán ăn, cafe, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ y tế, hay thậm chí cả dịch vụ giặt ủi, siêu thị mini phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

Ngoài nguồn lực KCN, THE SOLIA chỉ cách TP.HCM 20 phút qua trục Nguyễn Hữu Trí. Vị trí mặt tiền Vành Đai 4 sẽ giúp rút ngắn ít nhất 30% thời gian di chuyển sau khi thông xe, biến THE SOLIA thành tâm điểm đón sóng giãn dân với nguồn cầu nhà ở tăng cao.

THE SOLIA rộng 20,5 ha, tích hợp hơn 27.000 m² tiện ích như hồ bơi 400 m², khu thể thao, công viên ven sông, khu vui chơi trẻ em, công viên nhạc nước

Dù nằm ở vị trí lõi thủ phủ công nghiệp, dự án vẫn duy trì không gian xanh mát nhờ có kênh tự nhiên chảy quanh và cách sông Vàm Cỏ Đông 1.5 km, dung hòa chất sống sinh thái với kết nối thuận tiện cho chuyên gia và giới trí thức.

Không chỉ làm nhà phố cho thuê, dự án còn có tiềm năng trở thành các căn shophouse kinh doanh sầm uất

THE SOLIA còn mở ra cơ hội sinh lời cao nhờ giá hợp lý. Trong khi BĐS phía Đông như Bình Dương (cũ) đã tăng 700% trong 10 năm (theo Batdongsan.com.vn) thì phía Tây đang hình thành thủ phủ công nghiệp mới với THE SOLIA là một trong số ít quỹ đất nền hiếm hoi còn sót lại, quy hoạch bài bản với tiện ích cao cấp.

Dự án có tổng giá sở hữu hợp lý, dễ mua và sinh lời, cho phép khách hàng linh hoạt đầu tư hoặc cho thuê/kinh doanh. Khảo sát quý 1/2025 của Batdongsan.com.vn cũng chỉ ra đất nền là phân khúc tăng trưởng mạnh nhất.