Lễ thượng cờ kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN

TPO - Sáng nay (8/8) tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN, nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Hiệp hội và 30 năm ngày Việt Nam gia nhập tổ chức này.

Hình ảnh thượng cờ ASEAN tại trụ sở Bộ Ngoại giao. Ảnh: Nhật Minh.

Ba thập niên trước, ngày 28/7/1995, Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, đây là một quyết sách chiến lược mang tầm vóc lịch sử, mở ra chương mới của tiến trình hội nhập và khởi đầu hành trình vươn lên mạnh mẽ của đất nước.

Chặng đường 30 năm qua là minh chứng sống động về tầm nhìn và bản lĩnh chính trị của Đảng và Nhà nước ta trong xây dựng và củng cố môi trường hòa bình, hợp tác để phát triển.

Việt Nam đã đến với ASEAN bằng tinh thần hữu nghị, tham gia ASEAN với tinh thần trách nhiệm. Và ngày nay, trong một thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ, Việt Nam, với tư duy mới và tâm thế mới, sẽ tiếp tục cùng các nước viết nên những câu chuyện thành công của ASEAN trong kỷ nguyên phát triển mới.

Thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì buổi lễ.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì buổi lễ. Ảnh: Nhật Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chia sẻ, trụ sở Bộ Ngoại giao chỉ cách Quảng trường Ba Đình vài bước chân, là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập 80 năm trước. Khoảnh khắc lịch sử đó vang vọng những khát vọng về chủ quyền và quyền tự quyết mà ASEAN đang theo đuổi ngày nay.

Thứ trưởng cho biết, cột mốc này có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam đang hướng tới hai mục tiêu: Kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam) và kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Những cột mốc lịch sử này thúc đẩy cam kết của Việt Nam trở thành một quốc gia hùng mạnh và thịnh vượng, không chỉ cho riêng mình mà còn đóng góp ý nghĩa cho ngôi nhà ASEAN và sự thịnh vượng chung của khu vực.

Một số hình ảnh tại lễ thượng cờ. Ảnh: Nhật Minh.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nêu ra các thách thức mà ASEAN đang đối mặt như cạnh tranh chiến lược, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, nền kinh tế toàn cầu gặp những biến động không lường trước, lòng tin chiến lược bị xói mòn, đồng thời làm suy yếu hợp tác đa phương.

Theo Thứ trưởng, vai trò trung tâm của ASEAN chính là câu trả lời cho những thách thức này. Đó là, duy trì vị thế là trung tâm của đối thoại và hợp tác khu vực, giữ vững vai trò là động lực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở Đông Nam Á.

“Đoàn kết gắn kết chúng ta. Hợp tác củng cố chúng ta. Sáng tạo thúc đẩy chúng ta tiến lên. Lòng dũng cảm định nghĩa tinh thần thực sự của ASEAN. Chúng ta phải phát huy những giá trị này để bảo vệ vị thế trung tâm của ASEAN", Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định.

TPHCM trang trọng tổ chức thượng cờ ASEAN

Sáng cùng ngày, tại Công viên Bến Bạch Đằng, TPHCM tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM, đánh giá qua gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, ASEAN đã tiến một bước dài, đưa khu vực Đông Nam Á từ chia rẽ đến hòa thuận, từ đối đầu sang hợp tác, từ nghèo nàn đến phát triển năng động, trở thành một điểm sáng về hợp tác trong bức tranh kinh tế và chính trị toàn cầu.

Ông Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Cường khẳng định, từ khi chính thức gia nhập ASEAN năm 1995, Việt Nam đã luôn đồng hành cùng các quốc gia thành viên trong hành trình phát triển đầy ý nghĩa của ASEAN.

Việt Nam không chỉ là một thành viên tích cực và trách nhiệm, mà còn là một trong những nhân tố thúc đẩy sự đoàn kết, tự cường và thích ứng của cộng đồng ASEAN trước những biến động không ngừng của khu vực và thế giới.

Nghi thức thượng cờ ASEAN.

Trên nền tảng đó, TPHCM tự hào là một trong những địa phương tiên phong, tích cực và năng động thúc đẩy quan hệ hợp tác với các quốc gia ASEAN, đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với khu vực. Đến nay, TPHCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 12 địa phương thuộc các nước thành viên ASEAN.

Theo ông Firdauz Bin Othman – Tổng Lãnh sự Malaysia tại TPHCM, hành trình đã qua của ASEAN là minh chứng sống động cho sức mạnh của ngoại giao, sự tôn trọng lẫn nhau và khát vọng chung về một Đông Nam Á hòa bình và thịnh vượng. Ông Firdauz Bin Othman đánh giá sau 3 thập kỷ gia nhập ASEAN, Việt Nam đã chứng tỏ vai trò là một thành viên mẫu mực, đóng góp tích cực vào việc củng cố và tăng cường sự hội nhập trong cộng đồng ASEAN.