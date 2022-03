Lệ Quyên tình tứ với Lâm Bảo Châu bên trời Tây

TPO - Lệ Quyên cùng bạn trai Lâm Bảo Châu sang London (Anh) biểu diễn. Cặp đôi không ngần ngại chia sẻ nhiều hình ảnh tình tứ cạnh nhau.

Lệ Quyên đang có chuyến lưu diễn ở châu Âu, nữ ca sĩ được bạn trai Lâm Bảo Châu tháp tùng.

Mới đây trên trang cá nhân, nam người mẫu khiến nhiều người ghen tị khi chia sẻ những hình ảnh, thước phim tình tứ của cả hai tại Anh quốc.

Lâm Bảo Châu khoác vai Lệ Quyên đến tàu điện ngầm hay hình ảnh cặp đôi nắm chặt tay nhau đi bộ dưới đường phố London nhận được nhiều chú ý của cư dân mạng.

Trên mạng xã hội, cả hai không ngần ngại gọi nhau là vợ - chồng. Vào ngày 3/2, nữ ca sĩ Sầu tím thiệp hồng khoe bức ảnh tình cảm bên người thương. “Vợ chồng hay tình nhân chưa chắc đã thiếu tình yêu để đánh mất nhau. Mà mất nhau khi thiếu tình bạn! We are private, not secrets. Cheers! (Chúng tôi giữ kín chuyện riêng tư, không phải là điều bí mật. Nâng ly!), Lệ Quyên chia sẻ.

Nhân dịp sinh nhật tình trẻ kém 12 tuổi, Lệ Quyên nhắn nhủ: “Đàn ông ở ngưỡng 30 đủ trưởng thành để có trách nhiệm trong mỗi quyết định của mình. Thấy nhiều người cứ lo giùm mà buồn cười thật cơ, người ta không biết bạn là ông cụ non siêu già, chín chắn, nguyên tắc được đông đảo bạn bè gọi là cụ Châu á. Tuổi mới sẽ thực hiện hoài bão, chinh phục thử thách để luôn cười thật tươi nhé. Ở bên nhau là phải hạnh phúc thế này. Tội gì phải giả vờ chi cho mệt hen, chúng ta tự do mà”.

Sau khi công khai, mối quan hệ của cặp đôi ngày càng khăng khít. Lệ Quyên cùng Lâm Bảo Châu đồng hành với nhau trong nhiều sự kiện. Cư dân mạng còn “soi” ra nhiều bằng chứng cho thấy cặp đôi đã về chung một nhà. Ngoài ra, Lâm Bảo Châu cũng có mối quan hệ khá tốt với bé Bo - con trai riêng của Lệ Quyên.