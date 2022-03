Sao Hollywood gốc Việt mặc áo dài truyền thống trên thảm đỏ Oscar

TPO - Ngôi sao gốc Việt Kelly Marie Trần gây chú ý khi mặc áo dài xanh cổ vịt, đội mấn dự trao giải Oscar lần thứ 94.

Nữ diễn viên gốc Việt Kelly Marie Trần mặc áo dài truyền thống tham dự lễ trao giải Oscar 94 tại Hollywood, Los Angeles, California (Mỹ) vào sáng nay (giờ Việt Nam).

Những hình ảnh tà áo dài Việt trong lễ trao giải phim ảnh lớn nhất hành tinh nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả nước nhà. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên sử dụng áo dài trong sự kiện thảm đỏ tại các lễ trao giải danh giá.

Kelly Marie Tran sinh năm 1989, tên khai sinh: Trần Loan, có cha mẹ là người Việt Nam, sinh tại San Diego, Mỹ. Cô tốt nghiệp đại học California, đam mê diễn xuất từ nhỏ. Trước khi chạm ngõ điện ảnh, cô chủ yếu xuất hiện trên các video hài hước của College Humor.

Hai dự án Hollywood nữ diễn viên từng góp mặt và tạo dựng tên tuổi là Star Wars: The Last Jedi và Star Wars: The Rise of Skywalker với vai nữ chiến binh Rose Tico.

Năm 2017, cô từng về Việt Nam giao lưu cùng Ngô Thanh Vân, đánh dấu cho cột mốc quan trọng khi có đến hai diễn viên gốc Việt tham gia vào thương hiệu Star Wars: The Last Jedi.

Năm 2021, Kelly Marie Trần đứng thứ 4 trong danh sách ngôi sao đột phá Hollywood do trang iMDb bình chọn. Cô còn lọt top 100 người gốc Á ảnh hưởng nhất thế giới năm 2021, dựa trên bình chọn của Gold House.

Tại Oscar năm nay, bộ phim hoạt hình hình Raya and the Last Dragon do nữ diễn viên đảm nhận lồng tiếng nhân vật công chúa Raya, được để cử cho hạng mục Phim hoạt hình hay nhất, bên cạnh các tác phẩm đình đám như Encanto (đoạt Oscar), Flee, Luca, và The Mitchells vs. the Machines.