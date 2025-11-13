"Lật Mặt 8" của Lý Hải "ẵm" hai giải thưởng quốc tế, dự án sắp tới như thế nào?

Trên trang cá nhân, đạo diễn Lý Hải hạnh phúc chia sẻ: "Lý Hải rất vui và vinh dự khi vừa nhận được hai giải thưởng lớn từ San Francisco International New Concept Film Festival (SFNCFF): Best Film Director/ Đạo diễn Phim Xuất sắc Nhất và Best Vietnamese Feature Film - Phim Truyện Việt Nam Xuất sắc Nhất cho Vòng Tay Nắng - Embrace of Light".

Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những nhà làm phim độc lập và các tác phẩm mang tinh thần sáng tạo mới, khuyến khích sự đa dạng về văn hóa và cách kể chuyện trong điện ảnh toàn cầu. Trong đó, Lật Mặt 8 đã vượt qua hơn 100 bộ phim đến từ hơn 30 quốc gia khắp châu Âu, châu Á và châu Mỹ như Úc, Trung Quốc, Canada, Anh, Mỹ, Italy, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Thái Lan...

Đạo diễn series Lật Mặt cho biết thành quả này là niềm vinh dự lớn và là động lực cho anh cùng ê-kíp tiếp tục cố gắng. Bên cạnh đó, Lý Hải cũng chia sẻ định hướng cho những dự án trong tương lai, mong muốn sẽ tiếp tục có cơ hội mang những hình ảnh đẹp về đất nước, con người và văn hoá Việt Nam đến với bạn bè quốc tế nhiều hơn nữa qua các tác phẩm điện ảnh.

Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng do Lý Hải viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất, Minh Hà giữ vai trò đồng sản xuất. Bộ phim khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 30/4/2025, doanh thu đạt hơn 231 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam). Từ giữa tháng 9/2025, phim bắt đầu hành trình xuất ngoại, lập kỷ lục là phim Việt đầu tiên được phát hành cùng lúc trên 4 châu lục tại 15 quốc gia như Bắc Mỹ, Anh, Pháp, Úc, New Zealand, Na Uy, Thụy Điển, Bulgaria, Czech Republic, Slovakia, Nhật Bản, Ba Lan, Đức...

Khác với các phần Lật Mặt trước có nội dung xoay quanh chuyện tình cảm gia đình, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng được "thêm gia vị" với yếu tố âm nhạc, tuổi trẻ và xung đột thế hệ. Phim xoay quanh nhân vật Tâm (Đoàn Thế Vinh) - chàng trai đam mê âm nhạc nhưng bị người cha (Long Đẹp Trai) phản đối. Câu chuyện mang thông điệp dung dị về sự thấu hiểu giữa các thế hệ, tình thân và ước mơ, được thể hiện qua diễn xuất của dàn nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Hữu Châu, NSƯT Kim Phương cùng nhiều gương mặt trẻ như Tín Nguyễn, Hồ Đông Quan,...