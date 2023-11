Lấp lánh những 'vầng trăng khuyết', Kỳ 2: Chim cánh cụt vẫn có thể bay

Luôn hướng về Mặt trời

Mới đây, tại huyện Đắk Rlấp (Đắk Nông) diễn ra chương trình tọa đàm “Tỏa sáng nghị lực Việt” nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam. Khách mời chương trình có chị Nguyễn Thị Huyền (33 tuổi), một trong những thanh niên yếu thế tiêu biểu của tỉnh Đắk Nông.

Chị Huyền quê ở Đắk Mil (Đắk Nông), hiện sinh sống và làm việc tại TPHCM. Dù đôi chân bị cong teo, việc đi lại phải nhờ người khác hỗ trợ, song bằng nghị lực của bản thân, chị đã vươn lên, trở thành chuyên viên đào tạo Content Chuẩn SEO (nghề viết nội dung trên các kênh truyền thông), làm chủ cuộc sống và giúp nhiều người yếu thế có công việc ổn định.

Hành trình vượt lên nghịch cảnh của chị đầy chông gai và thách thức. Thế nhưng chị đã vượt qua và tin nhiều người sẽ làm được. Đó là lý do chị vượt hàng trăm cây số về quê nhà chia sẻ câu chuyện của mình.

Xuất hiện với bộ áo dài màu hồng cùng nụ cười tỏa nắng, chị Huyền chia sẻ, đã từng rất buồn, tự ti về bản thân, nhưng cảm xúc tiêu cực nhanh chóng bị triệt tiêu bởi tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ.

Năm lên 7 tuổi, chị Huyền bắt đầu làm quen với con chữ tại một lớp học tình thương. Đôi tay bị cong vẹo nên cầm được cây bút đối với chị là cả một thử thách. Những ngày đầu tập viết, ngón tay của chị bị sưng vù, song sức hấp dẫn của con chữ đã giúp chị “quên” đi nỗi đau. Làm quen với con chữ chưa lâu thì lớp học đóng cửa, chị Huyền về nhà tự học dưới sự hướng dẫn của người thân. Đến năm 15 tuổi, chị hoàn thành tốt bài kiểm tra và được vào thẳng lớp 4, tiếp tục theo đuổi con đường học tập.

Những ngày cắp sách đến trường, chị Huyền đi nhờ trên “đôi chân” của bố. Sau nhiều năm miệt mài đèn sách, chị thi đậu vào khoa Công nghệ phần mềm, Đại học Công nghệ thông tin TPHCM, chính thức chạm vào ước mơ của mình. Song giảng đường đại học của nữ sinh khuyết tật rất gian nan. Ở nơi phố thị không người thân, chị Huyền học cách tự lập mọi thứ. Thậm chí, chị còn phải lo chi phí sinh hoạt để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Trên chiếc xe lăn, chị Huyền chủ động việc đi lại, tranh thủ thời gian làm thêm bằng nghề viết lách. Vất vả là vậy nhưng chị Huyền luôn giữ nụ cười trên môi. Chị Huyền cho rằng khó khăn chỉ là thử thách. Chị muốn truyền năng lượng tích cực cho mọi người qua chính câu chuyện của mình. Bởi với chị niềm vui sẽ đến khi ta mở lòng, hòa nhã với mọi người xung quanh.

Tuy vậy, cũng có những thời điểm, chị Huyền bị tụt cảm xúc, rơi vào bế tắc. Đó là năm 2019, chân của chị bị áp xe, một năm mổ 3 lần và đều phải “mổ sống” vì chân không phản ứng với thuốc tê. “Lúc đó tôi đã muốn bỏ cuộc. Nhưng cứ nhìn lại mẹ - người sinh ra tôi. Từ khi lọt lòng người tôi cong vẹo, khuyết tật nhưng chưa bao giờ mẹ oán trách số phận. Nhìn lại người cha bao năm ròng rã đưa tôi đến trường mà chưa một lần than mệt. Thân thể này do mẹ cha ban tặng, nụ cười này cha mẹ dưỡng nuôi, niềm tin này ở ngoài kia có rất nhiều người cần đến tôi”, chị Huyền rưng rưng kể.

Với nỗ lực trên, chị Nguyễn Thị Huyền đạt được nhiều giải thưởng, được tuyên dương, trở thành người truyền cảm hứng như: Người có câu trả lời ứng xử hay nhất của cuộc thi “Nét đẹp sinh viên” (năm 2017); Giải Nhất cuộc thi Kỹ năng thuyết trình - chủ đề Who are you? (năm 2016); top 10 cuộc thi “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” (năm 2019); Bằng khen của Hội LHTN Việt Nam TP Hồ Chí Minh năm 2020. Mới đây nhất, chị Huyền được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Nông tuyên dương Thanh niên yếu thế tiêu biểu năm 2023.