Lạng Sơn triển khai bộ chỉ số DDCI, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viện Công nghệ Truyền thông và Kinh tế số vừa tổ chức Hội nghị triển khai Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2025.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; đại diện các Hội, Chi hội doanh nghiệp; lãnh đạo các sở, ban, ngành được đánh giá DDCI năm 2025; lãnh đạo UBND các xã, phường; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công; cùng đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn.

Ông Hoàng Xuân Thuận - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: “DDCI là công cụ quan trọng giúp tỉnh Lạng Sơn nắm bắt được cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp và người dân đối với chất lượng điều hành của các cơ quan nhà nước, từ đó thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.”

Ông Hoàng Xuân Thuận - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Duy Chiến

Tại hội nghị, Viện Công nghệ Truyền thông và Kinh tế số, đơn vị tư vấn triển khai DDCI năm 2025, đã trình chiếu clip tổng quan DDCI Lạng Sơn, giới thiệu những điểm mới của bộ chỉ số năm nay và báo cáo phương pháp triển khai khảo sát, hướng tiếp cận đánh giá phù hợp với đặc thù địa phương. Năm 2025 là năm đầu tiên cả nước triển khai DDCI sau giai đoạn sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính. Mặc dù Lạng Sơn không thuộc diện sáp nhập, song số lượng phường, xã tăng, mô hình quản lý hành chính có nhiều thay đổi, đặt ra yêu cầu mới trong công tác đánh giá và phản hồi giữa chính quyền – doanh nghiệp.

Nhiều ý kiến trách nhiệm, tâm huyết nhằm nâng cao, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Trong phần thảo luận, Ông Lý Đức Thanh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn cho rằng: Kết quả DDCI phải phản ánh đúng thực tế hoạt động, để tiếng nói của doanh nghiệp thực sự trở thành căn cứ giúp cơ quan quản lý cải thiện hiệu quả điều hành. Ông đề nghị công tác truyền thông về DDCI cần được đẩy mạnh hơn nữa, giúp cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ ý nghĩa, phương pháp và giá trị của bộ chỉ số. Đồng thời, ông cũng góp ý mở rộng đối tượng khảo sát, không chỉ tập trung vào các doanh nghiệp lớn mà cần quan tâm tới cả doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và hợp tác xã – những đơn vị trực tiếp tiếp xúc với bộ máy hành chính hằng ngày.

Các đại biểu khác cũng đã tích cực trao đổi, đóng góp ý kiến về cách thức khảo sát, nội dung câu hỏi và cơ chế phản hồi, nhằm bảo đảm DDCI 2025 được triển khai khách quan, minh bạch và mang tính lan tỏa cao.

Hội nghị thu hút sự quan tâm, đồng hành của các sở ngành, doanh nghiệp… Ảnh: Duy Chiến

Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn tập trung thực hiện các nhiệm vụ, các hình thức nhằm nâng cao chất lượng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Trong năm tới, các sở ngành, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, PGI; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong triển khai các bộ chỉ số đánh giá PCI, PGI; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các hội doanh nghiệp tiếp tục phát huy tốt vai trò cầu nối, đồng hành cùng chính quyền; phản ánh kịp thời những khó khăn, bất cập của doanh nghiệp để các cấp chính quyền cùng tháo gỡ; tích cực tham gia đóng góp các ý kiến cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.