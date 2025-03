Lạng Sơn thành lập 4 tổ công tác đặc biệt thị sát cơ sở

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu vừa ký ban hành quyết định thành lập 4 tổ công tác đặc biệt nhằm kiểm tra, chỉ đạo giải quyết các vấn đề tồn đọng, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Mỗi tổ công tác sẽ do một lãnh đạo UBND tỉnh làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo công tác rà soát và tháo gỡ vướng mắc. Các tổ viên bao gồm lãnh đạo nhiều sở, ngành chủ chốt như: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Cụ thể, Tổ công tác số 1 do Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu phụ trách, tập trung vào các dự án tại huyện Chi Lăng và Hữu Lũng. Tổ công tác số 2 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Dương Xuân Huyên dẫn đầu, phụ trách kiểm tra tại các huyện Văn Quan, Bình Gia và Bắc Sơn. Tổ công tác số 3 và 4, do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Trọng Quỳnh và Đoàn Thanh Sơn chỉ đạo, sẽ giải quyết khó khăn cho các dự án tại Cao Lộc, Lộc Bình, Thành phố Lạng Sơn, Văn Lãng, Tràng Định và Đình Lập.

Theo nội dung làm việc, 4 tổ công tác tập trung vào các dự án đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước. Việc thành lập tổ công tác này được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy tiến độ các dự án quan trọng, đặc biệt là các dự án đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm sẽ được xem xét, xử lý nghiêm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai, tài nguyên, tránh tình trạng đất bỏ hoang, dự án treo kéo dài. Với phạm vi kiểm tra rộng, các tổ công tác sẽ rà soát các dự án có dấu hiệu chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả hoặc có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí nguồn lực.

Đặc biệt, các dự án bỏ hoang, kéo dài nhiều năm không triển khai sẽ bị xem xét, xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh Lạng Sơn cũng giao trách nhiệm cho Sở Tài chính (sau sáp nhập) chủ trì việc tổng hợp báo cáo, đồng thời tham mưu các biện pháp xử lý nghiêm minh. Việc kiểm tra dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 3 năm 2025.