Lan tỏa trách nhiệm với môi trường

TP - “Những sản phẩm, sự kiện sôi nổi nhất trong mùa du lịch hầu hết đều diễn ra ở các bãi biển. Không gìn giữ môi trường thì khó có thể níu chân khách. Du lịch có trách nhiệm với môi trường đang là xu hướng, không chỉ du khách mà nhiều bạn trẻ thích thú, hưởng ứng”, ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý (BQL) Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng chia sẻ.

Xắn tay dọn rác

Mùa du lịch 2023, hàng loạt hoạt động phục vụ du khách khi đến Đà Nẵng được tổ chức ven biển và bán đảo Sơn Trà như khai trương mùa du lịch, chạy bộ, chèo sup, âm nhạc, dù lượn, cờ tướng… Những sự kiện này diễn ra cả ngày lẫn đêm, không thu phí du khách. Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay, chuỗi chương trình trên được tổ chức dựa trên tài nguyên thiên nhiên của thành phố, cũng là điểm nhấn bởi tới Đà Nẵng, du khách không thể bỏ qua bãi biển cũng như bán đảo Sơn Trà.

Mỗi ngày, bán đảo và bãi biển đón hàng ngàn lượt khách. BQL đã tuyên truyền, nhắc nhở, cắm biển yêu cầu du khách không vứt rác bừa bãi và hầu hết du khách đều chấp hành, trong đó có nhiều người trẻ ý thức rất tốt, thấy rác còn đi thu gom. “Đó là xu thế của du lịch hiện nay, vui chơi nhưng phải có trách nhiệm với môi trường. Sắp tới đây, BQL còn kêu gọi du khách cùng tham gia chương trình “Làm sạch Sơn Trà”, trồng cây trên bán đảo. Việc góp sức để làm sạch đẹp một điểm đến đã được hưởng ứng nhiệt tình”, ông Vũ nói.

Không chỉ giữ gìn, làm đẹp cảnh quan, Đà Nẵng còn lưu ý du khách không mua bán sản phẩm từ động vật quý hiếm, không mang thức ăn cho khỉ trên núi Sơn Trà và kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm về môi trường đến các đơn vị chức năng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Như Nam, Tổng Giám đốc Công ty CP Vietnam TravelMart cho hay, công ty thường xuyên yêu cầu hướng dẫn viên nhắc nhở du khách về việc giữ gìn vệ sinh, hạn chế sử dụng túi nilon, rác thải… Đơn vị nhiều lần khuyến khích khách cùng chung tay làm sạch điểm đến, sẵn sàng nhặt rác ở mọi nơi, trong đó có biển Đà Nẵng.

“Như lần mới đây đoàn khách nội địa đã cùng xắn tay áo, mang xẻng, bao đi dọn rác dọc bãi biển Phạm Văn Đồng. Sau gần 2 tiếng, một khu vực ven biển sạch tinh tươm. Du khách vui vẻ, hưởng ứng nhiệt tình nên chúng tôi sẽ nghiên cứu để áp dụng lồng ghép hoạt động thiết thực này vào chương trình tham quan nhiều hơn nữa”, ông Nam cho biết.

Tại bãi biển Mân Thái (quận Sơn Trà), khoảng 5 giờ sáng, cả trăm bạn trẻ có mặt để trải nghiệm chèo sup trên biển. Ngoài vật dụng cá nhân, họ còn chủ động mang theo bao rác để vớt rác trôi nổi trên mặt nước. Anh Nguyễn Ngọc Anh (quản lý một dịch vụ cho thuê thuyền sup) cho biết, nhiều hôm các bạn trẻ mang về cả túi rác to đầy bao bóng, hộp xốp…

Mỗi du khách là một đại sứ bảo vệ môi trường

Chị Trương Thục Anh (ở Hà Nội, đến Đà Nẵng lần thứ hai) bày tỏ ấn tượng với các tuyến phố dù đông người dân và du khách nhưng vẫn rất sạch sẽ. So với nhiều nơi từng đi, chị Thục Anh thấy Đà Nẵng sạch đẹp, văn minh hơn nhiều. “Bản thân tôi là du khách nhưng thấy rác trên phố, hay bãi biển, tôi sẵn sàng nhặt rồi đưa tới thùng rác bỏ. Tôi để ý thấy nhiều du khách nước ngoài cũng làm vậy, họ rất có tâm với môi trường. Tôi nghĩ Đà Nẵng cần có thêm nhiều sản phẩm du lịch gắn liền trách nhiệm với môi trường. Du khách hiện đa phần rất văn minh, đi tới đâu cũng chỉ muốn để lại dấu chân và ấn tượng đẹp”, chị Thục Anh đề xuất.

Thời gian gần đây, Đà Nẵng triển khai dịch vụ xe đạp công cộng với 600 xe đi vào hoạt động đã khiến du khách thích thú vì cùng hoà vào giao thông xanh, không gây ô nhiễm. Các điểm tham quan nổi bật trong thành phố như bảo tàng, chợ đêm, công viên Apec… đều bố trí xe giúp khách di chuyển thuận lợi. Anh Sung-hoon (du khách trẻ người Hàn Quốc) cùng nhóm bạn nhiều ngày liên tục di chuyển quanh Đà Nẵng bằng xe đạp. “Khi biết Đà Nẵng có xe đạp công cộng, cả nhóm đã đồng ý với nhau sẽ khám phá thành phố theo hướng “không động cơ”, không làm ảnh hưởng tới môi trường”, anh Sung-hoon nói.

Mùa du lịch đang tới gần, để mỗi du khách là một đại sứ bảo vệ môi trường, Sở Du lịch đã tung video đồ họa truyền thông “Bảo vệ môi trường khi đi du lịch Đà Nẵng” với mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ môi trường du lịch. Video kêu gọi du khách hạn chế vứt rác, sẵn sàng dọn vệ sinh,… Sở đề nghị Hiệp hội Du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tuyên truyền nội dung video đến toàn thể nhân viên, người lao động và du khách.