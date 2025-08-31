Lần đầu tái xuất 4 máy bay chở khách mang dấu ấn lịch sử của Việt Nam

TPO - Từ chuyên cơ chở Bác Hồ IL-14, máy bay Airbus 320, rồi đến máy bay "made in Vietnam" Tucano-R... người dân và du khách sẽ được đi qua hành trình nhiều thế hệ của ngành hàng không dân dụng Việt Nam, tại Triển lãm thành tựu đất nước.