Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Lần đầu tái xuất 4 máy bay chở khách mang dấu ấn lịch sử của Việt Nam

Lộc Liên - Dương Triều

TPO - Từ chuyên cơ chở Bác Hồ IL-14, máy bay Airbus 320, rồi đến máy bay "made in Vietnam" Tucano-R... người dân và du khách sẽ được đi qua hành trình nhiều thế hệ của ngành hàng không dân dụng Việt Nam, tại Triển lãm thành tựu đất nước.

tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-10.png
Tại phân khu “Khát vọng bầu trời” của Triển lãm Thành tựu đất nước ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia﻿, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hình ảnh máy bay IL-14 - chuyên cơ từng chở Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong những chuyến công tác trọng đại thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-4.png
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-1.png
Máy bay IL-14 số hiệu VN- C482 là chiếc máy bay IL-14 đầu tiên của Trung đoàn Không quân vận tải 919 (tiền thân của Đoàn bay 919 hiện nay), do Chính phủ Liên Xô tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1957 và được đưa vào khai thác từ năm 1958.
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-9.png
IL-14﻿ là loại máy bay vận tải hạng nhẹ sử dụng 2 động cơ tua bin cánh quạt với sức chứa từ 26 - 30 người, do Liên Xô sản xuất. Máy bay có chiều dài thân 22,31m; sải cánh dài 31,7m; có thể đạt vận tốc cực đại là 415km/h, bay cao đến 6.500m và tầm bay xa nhất 1.700km.
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-44.png
IL-14 là máy bay buồng hở, không có radar trên không, không có thiết bị hỗ trợ hạ cánh. Máy bay điều khiển khó, thiếu chính xác nên việc điều khiển máy bay﻿ chủ yếu do trình độ người lái.
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-6.png
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-14.png
Đội bay IL-14 hoàn thành sứ mệnh lịch sử vào năm 1981, vì thế chuyên cơ IL-14 số hiệu VN- C482 này không chỉ là hiện vật, mà còn là biểu tượng của một thời kỳ đất nước nhiều gian khó.
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-20.png
Anh Minh Tuấn (Hà Nội) đưa hai con đến chụp hình kỷ niệm với chiếc chuyên cơ IL-14 tại triển lãm.
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-7.png
Bên cạnh chuyên cơ chở Bác Hồ tại Triển lãm là chiếc máy bay Airbus A320﻿, gắn liền với bước nhảy vọt của ngành hàng không dân dụng Việt Nam trong giai đoạn hội nhập.
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-79.png
A320 được đưa vào khai thác từ năm 1996 và hết thời hạn khai thác sau 14 năm. Trước đây máy bay thuộc sở hữu của Hãng hàng không Pacific Airlines (đơn vị thuộc Vietnam Airlines). Hiện tại, máy bay được Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật hàng không (AESC) sử dụng làm giáo cụ trực quan cho học viên.
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-63.png
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-62.png
Khoang máy bay A320 đã được hoán cải để phục vụ mục đích đào tạo và trải nghiệm, tích hợp nhiều khu vực chức năng tương ứng với khoang hành khách thật để huấn luyện an toàn bay cho phi công và tiếp viên; đào tạo dịch vụ trên không cho tiếp viên và đào tạo công tác vệ sinh, dọn dẹp cho nhân viên mặt đất.
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-56.png
Khu vực khoang hành khách trên máy bay A320 tại Triển lãm bao gồm ghế ngồi, lối đi, cửa sổ, ngăn chứa hành lý… đảm bảo giống với cấu hình thực tế﻿ để tạo cảm giác chân thực.
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-71.png
Khoang bếp, tủ giữ đồ, khu phục vụ hành khách, dùng để huấn luyện thao tác phục vụ, tổ chức và sử dụng thiết bị phục vụ.
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-60.png
Một phần khu vực trung tâm của khoang hành khách được AESC hoán cải thành phòng họp sang trọng.
tp-phi-cong-lai-may-bay-thoat-nan-the-nao-1.png
Tham gia triển lãm, du khách được trực tiếp vào khoang buồng lái﻿ trên máy bay A320 - nơi hành khách không được phép tiếp cận trong thực tế. A320 được coi là minh chứng sống động cho một thời kỳ “cất cánh”, khi bầu trời Việt Nam ngày càng rộng mở, kết nối hàng triệu hành khách trong nước và quốc tế.
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-48.png
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-49.png
Bên cạnh chuyên cơ chở Bác Hồ và máy bay A320, điểm nhấn khiến nhiều người dừng lại lâu nhất tại Triển lãm chính là hai máy bay chiếc Tucano - R, đây sản phẩm hàng không do chính bàn tay, khối óc người Việt chế tạo.
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-21.png
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-22.png
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-51.png
Tucano -R không chỉ là những chiếc máy bay huấn luyện - thể thao, mà còn là lời khẳng định: Việt Nam đã và đang từng bước làm chủ công nghệ, tiến tới giấc mơ xây dựng ngành công nghiệp hàng không tự lực, tự cường và bay xa trên bầu trời thế giới.
Lộc Liên - Dương Triều
#Máy bay chở khách Việt Nam #Triển lãm Thành tựu đất nước #Hà Nội #Airbus 320 #IL-14 #Tucano-R #aircraft made in Vietnam #Close-up view of Vietnamese passenger planes through the ages

Xem thêm

Cùng chuyên mục