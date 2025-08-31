Lần đầu tái xuất 4 máy bay chở khách mang dấu ấn lịch sử của Việt Nam

TPO - Từ chuyên cơ chở Bác Hồ IL-14, máy bay Airbus 320, rồi đến máy bay "made in Vietnam" Tucano-R... người dân và du khách sẽ được đi qua hành trình nhiều thế hệ của ngành hàng không dân dụng Việt Nam, tại Triển lãm thành tựu đất nước.
Máy bay IL-14 số hiệu VN- C482 là chiếc máy bay IL-14 đầu tiên của Trung đoàn Không quân vận tải 919 (tiền thân của Đoàn bay 919 hiện nay), do Chính phủ Liên Xô tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1957 và được đưa vào khai thác từ năm 1958.
Đội bay IL-14 hoàn thành sứ mệnh lịch sử vào năm 1981, vì thế chuyên cơ IL-14 số hiệu VN- C482 này không chỉ là hiện vật, mà còn là biểu tượng của một thời kỳ đất nước nhiều gian khó.
Khoang máy bay A320 đã được hoán cải để phục vụ mục đích đào tạo và trải nghiệm, tích hợp nhiều khu vực chức năng tương ứng với khoang hành khách thật để huấn luyện an toàn bay cho phi công và tiếp viên; đào tạo dịch vụ trên không cho tiếp viên và đào tạo công tác vệ sinh, dọn dẹp cho nhân viên mặt đất.
Bên cạnh chuyên cơ chở Bác Hồ và máy bay A320, điểm nhấn khiến nhiều người dừng lại lâu nhất tại Triển lãm chính là hai máy bay chiếc Tucano - R, đây sản phẩm hàng không do chính bàn tay, khối óc người Việt chế tạo.
Tucano -R không chỉ là những chiếc máy bay huấn luyện - thể thao, mà còn là lời khẳng định: Việt Nam đã và đang từng bước làm chủ công nghệ, tiến tới giấc mơ xây dựng ngành công nghiệp hàng không tự lực, tự cường và bay xa trên bầu trời thế giới.