Làm rõ uẩn khúc vụ người đàn ông ở Đắk Nông bị nhóm côn đồ bắt giữ, đánh đập

TPO - Một người đàn ông ở Đắk Nông bị nhóm 5 đối tượng liên tục hành hung đến ngất xỉu. Lợi dụng sơ hở, người này trốn thoát thành công.

Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT (Công an TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Tô Xuân Định (SN 1989), Huỳnh Đỗ Nhật Huy (SN 2002), Phan Minh Toàn (SN 2004), Cao Ngọc Minh Quân (SN 2005) và Trương Đức Bảo Khánh (SN 2000), cùng trú tỉnh Lâm Đồng, về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Tô Xuân Định có 1 tiền án về các tội danh: cướp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa nhận được tin báo: Khoảng 19h30 ngày 27/3, anh Nguyễn Văn Th. (SN 1986, trú TP Gia Nghĩa), đang đi xe máy thì bị 1 nhóm 5 đối tượng đi xe ô tô, sử dụng hung khí đánh ngất xỉu, cướp điện thoại và xe.

Ngay sau đó, Công an TP Gia Nghĩa báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời huy động các lực lượng đến hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng.

Sau hơn 12 giờ truy bắt, Công an TP Gia Nghĩa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Nông và một số lực lượng thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng, lần lượt bắt giữ 5 đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thu giữ 1 ô tô cùng 7 điện thoại di động.

Theo điều tra ban đầu, anh Th. và Tô Xuân Định quen biết nhau từ trước. Tháng 7/2022, đối tượng Định đến TP Gia Nghĩa chơi và giới thiệu chị Nguyễn Thị T. (hiện đang làm nhân viên bán cà phê) cho anh Th. làm quen.

Tháng 9/2022, chị T nhờ anh Th. tìm mua 1 căn nhà gỗ để mở quán cà phê. Sau đó, anh Th. thông báo đã tìm được nhà với giá 58 triệu đồng và chị này đồng ý mua, chuyển toàn bộ số tiền trên cho anh Th.

Khi phát hiện anh Th. kê giá chênh lệch để lấy số tiền 22 triệu đồng, chị T. nhờ Tô Xuân Định đòi lại số tiền trên.

Tháng 12/2022, anh Th. cùng bạn ăn cháo tại phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa thì bị Định, Huy, Toàn, Khánh và một đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch đi trên xe ô tô xuống dùng dao đâm vào tay, ép lên ô tô rồi chở đến TP Đà Lạt.

Anh Th. bị nhốt vào phòng, bị đánh đập, ép viết giấy vay nợ 22 triệu đồng, mới cho về nhà.

Sau nhiều lần gọi điện thoại đòi tiền nhưng anh Th. không trả, tối 26/3, Định rủ Huy, Toàn, Quân và Khánh qua tỉnh Đắk Nông đánh anh Th. ngất xỉu, lấy điện thoại của nạn nhân.p

Sau đó, các đối tượng chở anh Th. đến khu vực vắng người ở xã Quảng Khê, (huyện Đắk G’long, Đắk Nông), tiếp tục đánh. Lợi dụng sơ hở, anh Th. bỏ chạy và đến trình cơ quan công an.