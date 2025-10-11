Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Làm rõ nguyên nhân bé gái 18 tháng tuổi tử vong khi điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một bé gái 18 tháng tuổi bất ngờ tử vong sau quá trình điều trị nhiều ngày tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngày 11/10, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, đã nhận được báo cáo liên quan đến trường hợp bệnh nhi P.L.B.N. (18 tháng tuổi, trú xã Xuân Bình) tử vong tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

aaz.jpg
Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, nơi xảy ra vụ việc.

Theo báo cáo, khoảng 0h14 ngày 3/10, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nổi ban mày đay. Trước đó, trẻ có biểu hiện sốt cao theo cơn (38,5-39 độ C), xuất hiện ban mày đay rải rác toàn thân, sưng nề mi mắt và môi, ngứa nhiều, mệt mỏi, ăn kém, nôn nhiều, đã dùng thuốc tại nhà nhưng không đỡ.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định tình trạng bệnh nhi nặng, không có tiền sử dị ứng, được đưa vào buồng cấp cứu và làm các xét nghiệm cần thiết.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị nhiễm trùng huyết không xác định, thiếu máu, tiêu chảy chưa rõ nguyên nhân, ban và phát ban không đặc hiệu, bệnh gan khác (tăng men gan), rối loạn nhịp tim không đặc hiệu.

Bệnh nhi được chỉ định điều trị bằng truyền dịch, kháng sinh, kháng histamin, men vi sinh, kẽm, dung dịch điện giải uống và thuốc hạ sốt. Quá trình điều trị tại bệnh viện, trẻ tỉnh, mệt, ăn uống ít, sốt dao động 39 độ C, nổi ban mày đay, ngứa nhưng không có ban xuất huyết.

Đến 8h ngày 4/10, sau khi đánh giá tiên lượng bệnh nặng, các bác sĩ đã hội chẩn và thay kháng sinh cefopefast bằng meropenem (200mg/lần, 8h/lần; tổng 600mg/24h), pha 1 lọ với 100ml dung dịch natri clorid 0,9%, dùng bơm tiêm điện tiêm tĩnh mạch trong 60 phút mỗi lần.

Những ngày sau đó, bệnh diễn biến thuyên giảm, trẻ ăn uống khá hơn, hết ban da, cơn sốt thưa dần.

Đến 8h18 ngày 8/10, trẻ hết tình trạng nặng, được chuyển sang buồng bệnh thường.

Ngày 9/10, trẻ cắt sốt hoàn toàn, tỉnh táo, không còn ban da, ăn uống khá, tiểu tiện bình thường.

Khoảng 6h ngày 10/10, bệnh nhi được tiêm meropenem theo y lệnh bằng bơm tiêm điện. Sau tiêm, trẻ tỉnh táo, được gia đình cho ăn cháo và chơi bình thường.

Tuy nhiên, đến 7h35 cùng ngày, sau khi ăn cháo 10-15 phút, trẻ xuất hiện tím tái, ho sặc. Các bác sĩ và nhân viên y tế lập tức cấp cứu, hỗ trợ hô hấp, hút dị vật mũi họng, mở thông đường thở và tiêm adrenalin.

Bệnh nhi đáp ứng kém, khó thở tăng, tim đập yếu và chậm dần. Các bác sĩ cấp cứu, đặt nội khí quản, ép tim ngoài lồng ngực. Sau một thời gian cấp cứu, nhịp tim có cải thiện nhẹ, da tái, ý thức hôn mê. Bệnh nhi được chuyển đến khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc.

Tại đây, bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ tiếp tục hồi sức tích cực, dùng thuốc vận mạch, đồng thời hội chẩn với lãnh đạo khoa và bệnh viện để thống nhất phương án điều trị.

Trong quá trình cấp cứu, bác sĩ đã nhiều lần giải thích tình trạng cho gia đình (mẹ và bà bệnh nhi). Tuy nhiên, sau thời gian hồi sức tích cực, bệnh nhi không còn nhịp tim, đồng tử giãn tối đa, không phản xạ ánh sáng, da tái lạnh, ngừng thở hoàn toàn.

Bệnh nhân được xác định tử vong lúc 8h45 ngày 10/10. Sau sự việc, bệnh viện đã phối hợp với cơ quan chức năng làm việc với gia đình; gia đình có nguyện vọng được khám nghiệm tử thi.

Hoàng Phúc
#bé gái tử vong #Bệnh viện Nhi Thanh Hóa #nguyên nhân tử vong #điều trị nhiễm trùng #tai biến y khoa #hồi sức cấp cứu #nguyên nhân tử vong trẻ #Thanh Hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục