Sức khỏe

Google News

Thanh Hoá: Bệnh nhi 6 tháng tuổi tử vong sau can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Hoàng Lam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 16/8, thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã có văn bản yêu cầu báo cáo trường hợp sự cố y khoa liên quan đến Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung (Địa chỉ 261 Quang Trung, phường Hạc Thành, Thanh Hóa).

Theo thông tin ban đầu, sáng 13/8, chị Nguyễn Thị V. đưa con trai Trịnh Tất Đ.K. (6 tháng tuổi) trú tại phường Phong Thái, Thành phố Huế (đang ở với ông bà ngoại tại xã Thắng Lợi, Thanh Hóa) tới Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung để thăm khám do cháu bú khó.

Tại đây, các bác sỹ đánh giá dính thắng lưỡi độ 4 và có chỉ định can thiệp thủ thuật cắt thắng lưỡi. Bệnh nhân được đánh giá tình trạng sức khỏe ổn định đủ điều kiện để can thiệp thủ thuật cắt thắng lưỡi. Bác sĩ đã khai thác bệnh nhân không có tiền sử dị ứng thuốc, đồ ăn, thời tiết... Khoảng 8h30 phút cháu K. được tiến hành tiêm tê tại chỗ dưới lưỡi bằng một lượng nhỏ Lidocain 1%. Ngay sau tiêm xong bệnh nhân xuất hiện tím tái, khó thở. Xác định bệnh nhân có triệu chứng của phản vệ, các bác sỹ tiến hành can thiệp nhưng không có chuyển biến. Cháu K. được chuyển gấp sang Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

97bd868ab0c3599d00d2jpg.jpg
Nơi xảy ra sự việc

Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Lê Văn Tráng, khoảng 8h40 ngày 13/8, bệnh viện có tiếp nhận 1 bệnh nhi 6 tháng tuổi chuyển từ Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung trong tình trạng rất nặng, tim ngừng đập. Các bác sỹ đã tiến hành can thiệp, hô hấp thấy nhịp tim trở lại. Tình huống khẩn cấp được kích hoạt để nhanh chóng cứu sống bệnh nhi nhưng tới khoảng 12h cùng ngày, cháu K. không qua khỏi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Hoàng Lam
#tình huống khẩn cấp #xử lý #thanh hoá #tử vong #bệnh nhân nhi #phòng khám tư #báo cáo #xác minh #Sở Y tế

