Lâm Đồng yêu cầu các công ty thủy điện không xả lũ vào ban đêm

TPO - Trước thông tin dự báo bão Noru sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến một số tỉnh ở Trung Bộ và Tây Nguyên, tỉnh Lâm Đồng triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp, trong đó yêu cầu các công ty thủy điện tuyệt đối không xả lũ vào ban đêm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp vừa ký Công điện hỏa tốc, yêu cầu các đơn vị, sở ngành, địa phương trong tỉnh tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4. Đặc biệt, các đơn vị vận hành công trình thủy điện phải cảnh báo kịp thời cho người dân biết, chủ động ứng phó, nhất là trong các tình huống xả lũ khẩn cấp.

Việc vận hành hồ đập, quy trình xả lũ của thủy điện phải có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan, đơn vị có liên quan. Tuyệt đối không nên xả lũ vào ban đêm để tránh xảy ra tình trạng người dân ở vùng hạ lưu bị động, bất ngờ, dẫn đến bị thiệt hại lớn về người và tài sản.

Sở NN&PTNT tổ chức kiểm tra, rà soát và có biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống công trình kênh, mương, hồ chứa, thủy lợi, công trình xây dựng đang thi công dở dang trên địa bàn để chủ động ứng phó, nhất là các hồ chứa thủy lợi, thủy điện có nguy cơ mất an toàn.

Công điện cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố, đơn vị liên quan tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão, bố trí lực lượng túc trực 24/24h trong thời điểm xảy ra bão số 4; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ”, “ba sẵn sàng”…

Các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ quét, mưa lũ lớn kéo dài trên diện rộng có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư; tăng cường công tác thông tin, dự báo, cảnh báo đến tận thôn, buôn, người dân; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại những nơi xung yếu để sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp…

Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương tham gia cứu nạn, cứu hộ, đưa người dân đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra...