Lâm Đồng, Đắk Lắk có gì đặc biệt mà khách du lịch tìm đến rất đông?

TPO - Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Lâm Đồng đón khoảng 590.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 715 tỷ đồng và Đắk Lắk đón gần 100.000 lượt khách với tổng thu 160 tỷ đồng.

Ngày 3/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Lâm Đồng cho biết, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay đã thu hút khoảng 590.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng (tăng gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 10.500 lượt) và tổng doanh thu ước đạt khoảng 715 tỷ đồng.

Du khách tham quan các địa điểm du lịch.

Theo Sở VH,TT&DL Lâm Đồng, không khí lễ hội lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phong phú. Đặc biệt, 3 chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề “Tự hào Tổ quốc tôi” diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên, Nhà hát và Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Lâm Đồng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao đã thu hút đông đảo người dân và du khách.

Qua thống kê, các cơ sở lưu trú trên địa bàn Lâm Đồng đạt công suất phòng bình quân 60-70%, riêng khối khách sạn 3-5 sao đạt 75-85%. Công tác an ninh trật tự, an toàn du lịch được đảm bảo, không ghi nhận sự cố đáng tiếc.

Sở VH, TT&DL Đắk Lắk cho biết, 4 ngày nghỉ lễ, tỉnh ước đón gần 100.000 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, trong đó có khoảng 1.000 khách quốc tế. Tổng lượt khách lưu trú ước đạt 44.000 lượt khách và tổng thu từ khách du lịch ước đạt 160 tỷ đồng, trong đó doanh thu lưu trú ước đạt 28,5 tỷ đồng.

Công suất phòng trung bình toàn tỉnh Đắk Lắk đạt 55% (riêng các khách sạn, homestay khu vực gần biển công suất phòng đạt 80 - 100%).

Nhiều chương trình tại tuần lễ văn hóa, du lịch và ẩm thực Đắk Lắk.

Theo Sở VH,TT&DL Đắk Lắk, phía Đông của tỉnh ước đón 60.000 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng (tăng 29% so với cùng kỳ năm 2024), trong đó có khoảng 700 khách quốc tế, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái.