Lâm Đồng có Chủ tịch HĐND mới

TPO - Với 110/112 phiếu bầu tán thành, ông Lưu Văn Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 14/11, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác kiện toàn nhân sự các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, trên cơ sở giới thiệu của Thường trực HĐND, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu để bầu ông Lưu Văn Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Lưu Văn Trung.

Với 110/112 phiếu bầu tán thành, ông Lưu Văn Trung được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng xem xét và quyết nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trần Hồng Thái theo quy định. Ông Trần Hồng Thái nhận nhiệm vụ mới và giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thông qua nghị quyết miễn nhiệm đại biểu HĐND tỉnh theo quy định đối với ông Nguyễn Hoài Anh. Trước đó, ông Nguyễn Hoài Anh nhận công tác mới và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Văn Bằng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ Lâm Đồng, theo tờ trình của UBND tỉnh.