Lại xuất hiện 'hố tử thần' rộng 9 mét tại Phú Thọ, hai hộ dân phải di dời

TPO - Hố “tử thần” rộng khoảng 9m, sâu 4m xuất hiện ngay trước cửa nhà người dân, ăn sâu vào móng, đe dọa tính mạng 5 người trong gia đình ở Phú Thọ.

Ngày 11/7, Công an xã Mường Hoa (tỉnh Phú Thọ) cho biết, tại địa phương xảy ra hiện tượng sụt đất, sạt lở ảnh hưởng đến 2 hộ dân. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, chính quyền địa phương thăm hỏi động viên hai hộ dân bị ảnh hưởng.

Trước đó, trên địa bàn xóm Thăm, xã Mường Hoa đã xảy ra mưa lớn kéo dài gây sụt lún, sạt lở nghiêm trọng tại 2 hộ dân. Cụ thể, tại hộ bà Bùi Thị Thương xuất hiện hố “tử thần” ước tính đường kính khoảng hơn 9m, khoét sâu vào bên trong móng nhà kiên cố khoảng 1,5m.

Còn nhà ông Bùi Văn Yên bị sạt lở ta luy dương làm sập 3m tường bếp. Khối lượng đất đá bị sạt ước tính 6.000m³, có nguy cơ đẩy toàn bộ nhà xuống sông.

Anh Bùi Văn Sơn (con trai bà Bùi Thị Thương) cho biết, ban đầu miệng hố rộng bằng một cái mâm, sau dần mở rộng cho đến hiện tại.

Hiện người dân cùng tài sản đã được đưa đến nơi an toàn.