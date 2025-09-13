Lái xe máy va vào ô tô tải đang rẽ, 2 nữ sinh 16 tuổi thương vong

TPO - Hai nữ sinh 16 tuổi đang học cấp 3 ở Cà Mau điều khiển xe máy xảy ra va chạm với xe ô tô tải chạy cùng chiều phía trước đang rẽ trái vào nhà. Tai nạn khiến 1 em tử vong, 1 em bị thương nặng.

Ngày 13/9, lãnh đạo UBND xã Trí Phải (tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và xe ô tô tải, khiến 2 em học sinh thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, trưa 12/9, em N.T.M (16 tuổi) điều khiển xe máy biển số 68NA-031.93, chở theo em L.H.T (16 tuổi, cùng học trường cấp 3 ở xã Trí Phải) đi trên Quốc lộ 63 đoạn qua xã Trí Phải. Khi tới địa phận ấp 2, xã Trí Phải, xe máy xảy ra va chạm với xe ô tô tải biển số 69C-007.84, do ông N.H.M (39 tuổi, ngụ cùng xã) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước, đang rẽ trái vào nhà.

Hậu quả, cả 2 nữ sinh bị thương nặng, được người dân và lực lượng chức năng đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tới chiều cùng ngày, em M. đã không qua khỏi.

Vụ tai nạn đang được Công an địa phương điều tra, giải quyết.