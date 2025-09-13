Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lái xe máy va vào ô tô tải đang rẽ, 2 nữ sinh 16 tuổi thương vong

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hai nữ sinh 16 tuổi đang học cấp 3 ở Cà Mau điều khiển xe máy xảy ra va chạm với xe ô tô tải chạy cùng chiều phía trước đang rẽ trái vào nhà. Tai nạn khiến 1 em tử vong, 1 em bị thương nặng.

Ngày 13/9, lãnh đạo UBND xã Trí Phải (tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và xe ô tô tải, khiến 2 em học sinh thương vong.

8d54187c9de216bc4ff3.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, trưa 12/9, em N.T.M (16 tuổi) điều khiển xe máy biển số 68NA-031.93, chở theo em L.H.T (16 tuổi, cùng học trường cấp 3 ở xã Trí Phải) đi trên Quốc lộ 63 đoạn qua xã Trí Phải. Khi tới địa phận ấp 2, xã Trí Phải, xe máy xảy ra va chạm với xe ô tô tải biển số 69C-007.84, do ông N.H.M (39 tuổi, ngụ cùng xã) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước, đang rẽ trái vào nhà.

Hậu quả, cả 2 nữ sinh bị thương nặng, được người dân và lực lượng chức năng đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tới chiều cùng ngày, em M. đã không qua khỏi.

Vụ tai nạn đang được Công an địa phương điều tra, giải quyết.

Tân Lộc
#tai nạn #Cà Mau #va chạm xe máy xe tải #học sinh thương vong #tai nạn giao thông #học sinh cấp 3

Xem thêm

Cùng chuyên mục