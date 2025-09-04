Kỳ vọng 'sóng' tiêu dùng mới sau kỳ nghỉ lễ

TP - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đã khép lại nhưng không khí mua sắm tại TPHCM vẫn tiếp tục sôi động. Các chương trình khuyến mãi lớn được kéo dài, doanh nghiệp tung ra nhiều gói ưu đãi, trong khi cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát thị trường. Tất cả nhằm giữ đà tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi người dân và góp phần thúc đẩy kinh tế thành phố.

Không để sức mua hạ nhiệt

Dù kỳ nghỉ dài đã kết thúc song nhiều trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn TPHCM vẫn ghi nhận lượng khách ổn định. Người dân tranh thủ mua sắm hàng thiết yếu, quần áo, mỹ phẩm... với mức giá giảm sâu.

Ngày 3/9, tại khu mua sắm dưới lòng đất ga Metro Bến Thành - điểm đến mới của người dân thành phố, không khí mua bán tấp nập kéo dài từ sáng sớm. Chị Hoàng Thị Bé Thy (ngụ phường Thủ Đức), chia sẻ: “Mấy ngày nghỉ mình về quê. Sáng nay đi làm ghé qua ga Metro, thấy quầy hàng mở bán nên tranh thủ mua. Không ngờ nhiều sản phẩm thương hiệu lớn giảm giá đến 80%, chất lượng đảm bảo mà lại rẻ”.

Chương trình khuyến mãi hàng hiệu - City Sale do TPHCM tổ chức, có hơn 500 thương hiệu trong và ngoài nước tham gia, hàng hóa đa dạng từ mỹ phẩm, thời trang, phụ kiện đến đồ gia dụng. Anh Mẫn Đạt, nhân viên gian hàng mỹ phẩm cho biết: “Khách hàng hiện nay không chỉ quan tâm giá rẻ mà còn chú trọng thương hiệu và chất lượng. Vì vậy, chúng tôi áp dụng khuyến mãi thật, giá giảm sâu nhưng vẫn đảm bảo uy tín sản phẩm”.

Ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc Marketing MM Mega Market Việt Nam cho hay: “Chúng tôi chuẩn bị nguồn hàng tăng 15% so với cùng kỳ, không chỉ phục vụ dịp lễ mà cả giai đoạn sau. Ngoài ưu đãi, MM Mega Market còn phối hợp với nhà cung cấp giữ giá bình ổn mặt hàng thiết yếu để người dân yên tâm mua sắm”.

Đại diện Saigon Co.op thông tin, hệ thống tăng nguồn cung hàng thiết yếu thêm 20 - 30%, giảm giá đến 50% cho nhiều mặt hàng Việt chất lượng cao. Chính sách này giúp sức mua tăng mạnh, đồng thời góp phần lan tỏa hàng Việt đến với người tiêu dùng.

Không chỉ siêu thị, tại các chợ truyền thống, hàng hóa vẫn dồi dào, giá cả ổn định ngay cả trong những ngày mưa bão. Rau xanh giữ mức giá hợp lý: đậu cove 30.000 đồng/kg, dưa leo 15.000 đồng/kg, xà lách Đà Lạt 45.000 đồng/kg. Trái cây cũng rẻ, như: thanh long loại 1 chỉ 20.000 đồng/kg, hồng trứng 30.000 đồng/kg, xoài cát 25.000 đồng/kg… “Giá cả không tăng trong dịp lễ. Chúng tôi nhập hàng ngon, chất lượng để bán với giá tốt nhất cho bà con” - bà Lan Hải, tiểu thương chợ Bàn Cờ, nói.

Người dân TPHCM tấp nập mua sắm sau khi hàng nghìn mặt hàng được giảm giá tới 80% nhằm kích cầu tiêu dùng. Ảnh: U.P

Kích cầu song hành bảo vệ người tiêu dùng

Theo Sở Công Thương TPHCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đầu năm trên địa bàn đạt 1,07 triệu tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Năm 2025, TPHCM đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh số bán lẻ 18% - mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Điều này đòi hỏi những nỗ lực và giải pháp mang tính đột phá, trong đó có chương trình khuyến mại tập trung.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương cho biết sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động TPHCM triển khai các chuyến bán hàng lưu động, đưa sản phẩm thiết yếu, có thương hiệu, giá ưu đãi đến tận tay công nhân và người lao động. “Đây không chỉ là kích cầu mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, góp phần chia sẻ khó khăn với người lao động, nhất là trong dịp cao điểm cuối năm” - ông Hùng nói.

Đại diện Sở Công Thương khẳng định, mục tiêu kép của những tháng cuối năm là “kích cầu tiêu dùng - bảo vệ người tiêu dùng”. Các hoạt động đồng bộ từ doanh nghiệp, cơ quan chức năng và cộng đồng sẽ giúp xây dựng TPHCM thành điểm đến thương mại - mua sắm uy tín, gắn kết giữa tiêu dùng, công nghệ và du lịch, qua đó góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Song song với việc khuyến mãi, công tác kiểm tra, giám sát thị trường đã được tăng cường. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường TPHCM cho biết, trong 8 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 659 vụ vi phạm, thu giữ hơn 600.000 sản phẩm hàng hóa vi phạm trị giá hơn 15 tỷ đồng, xử phạt trên 14,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều vụ liên quan đến thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân đã xử lý nghiêm khắc.

Theo ông Huy, từ nay đến cuối năm, công tác kiểm tra sẽ tập trung vào khu công nghiệp, tuyến phố thương mại, chợ truyền thống và cả thương mại điện tử. “Các lực lượng chức năng sẽ phối hợp đồng bộ để ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ” - ông Huy nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, các hoạt động kích cầu cần gắn với minh bạch thông tin khuyến mãi, rõ ràng nguồn gốc xuất xứ hàng hóa để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. “Chúng tôi mong người dân tích cực tham gia, biến sự kiện thành ngày hội mua sắm - tiêu dùng - trải nghiệm văn hóa, qua đó lan tỏa tinh thần hội nhập và xây dựng hình ảnh TPHCM năng động, hiện đại, thân thiện” - ông Dũng nói.