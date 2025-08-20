Kỹ sư thiết kế máy bay hàng đầu rời Mỹ, gia nhập Trung Quốc

TPO - Ông Châu Minh - kỹ sư hàng đầu đứng sau sự phát triển phần mềm công nghiệp cho những dòng máy bay nổi tiếng như Boeing 787 và Airbus A380, vừa rời vị trí lãnh đạo tại Tập đoàn kỹ thuật Altair, Mỹ để gia nhập Viện Công nghệ Đông phương tại Ninh Ba, Trung Quốc.

Tại đây, ông sẽ giữ chức Giáo sư chủ nhiệm kiêm Viện trưởng trường kỹ thuật, với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ nghiên cứu đẳng cấp quốc tế, tập trung vào phần mềm kỹ thuật và công nghệ thiết kế tối ưu.

Quyết định trở về Trung Quốc sau nhiều thập kỷ làm việc tại nước ngoài được đánh giá là một lợi thế chiến lược cho ngành công nghiệp chế tạo và phần mềm kỹ thuật của nước này.

Theo tờ South China Morning Post, ông Châu được kỳ vọng tận dụng kinh nghiệm quốc tế để nâng cao năng lực cạnh tranh của Trung Quốc trong lĩnh vực khoa học tính toán và kỹ thuật tiên tiến.

Viện Công nghệ Đông phương khẳng định, việc bổ nhiệm ông là trọng tâm trong chiến lược xây dựng các cơ sở nghiên cứu hiện đại và thúc đẩy tự chủ công nghệ của Trung Quốc.

Châu Minh bắt đầu sự nghiệp với 10 năm học tập tại Đại học Hàng không Bắc Kinh. Sau đó, ông sang Đức nghiên cứu tiến sĩ và sau tiến sĩ tại Đại học Duisburg-Essen, chuyên ngành cơ học kết cấu và tối ưu hóa.

Năm 1998, ông Châu gia nhập Altair, Mỹ - nơi ông kết hợp nghiên cứu lý thuyết với ứng dụng công nghiệp. Trải qua nhiều năm, ông Châu trở thành Phó Chủ tịch cấp cao toàn cầu kiêm kỹ sư trưởng, trực tiếp đóng góp vào thiết kế Boeing 787 và Airbus A380.

Không chỉ giới hạn trong hàng không, những sáng tạo của ông còn ảnh hưởng đến các ngành năng lượng, siêu máy tính và sản xuất ô tô.

Tại Altair, ông Châu là nhân vật chủ chốt trong chuyển đổi từ thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD) sang kỹ thuật hỗ trợ máy tính (CAE).

Ông phát triển phương pháp thiết kế dựa trên mô phỏng, giúp tạo ra các sản phẩm nhẹ hơn, tiết kiệm nhiên liệu và hiệu suất cao hơn, nay trở thành tiêu chuẩn trong nhiều ngành công nghiệp.

Năm nay, ông được bầu vào Viện Hàn lâm kỹ thuật quốc gia Mỹ (NAE) nhờ những đóng góp tiên phong trong tối ưu hóa kết cấu và thiết kế sinh ra từ mô phỏng.

Dù mới thành lập, Viện Công nghệ Đông phương đã thu hút 16 học giả cấp học viện, trong đó có ông Châu Minh. Trường đặt mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu công nghệ thế hệ mới, đồng thời phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong khuôn viên để thúc đẩy ứng dụng và đổi mới sáng tạo.

Với vai trò Viện trưởng trường kỹ thuật, ông Châu sẽ dẫn dắt nghiên cứu các lĩnh vực như tối ưu hóa hình học, thiết kế dựa trên mô phỏng và phần mềm ứng dụng cho hàng không, ô tô, năng lượng.

Giới quan sát nhận định, sự trở về của Châu Minh không chỉ giúp Trung Quốc tăng tốc trong lĩnh vực chế tạo công nghệ cao, mà còn góp phần đào tạo thế hệ kỹ sư mới, củng cố năng lực cạnh tranh dài hạn trong các ngành phụ thuộc nhiều vào mô phỏng và khoa học tính toán.

Đây cũng được coi là tín hiệu rõ ràng về xu hướng dịch chuyển nhân tài toàn cầu, khi các cơ sở khoa học của Trung Quốc ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn cho những chuyên gia hàng đầu thế giới.