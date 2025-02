Kon Tum: 11 lãnh đạo công an cấp phòng và huyện nghỉ công tác

TPO - Công an tỉnh Kon Tum vừa công bố các quyết định về nghỉ hưu, điều động đối với các cán bộ là lãnh đạo cấp phòng và công an cấp huyện.

Ngày 28/2, Công an tỉnh Kon Tum tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc công an tỉnh về công tác cán bộ.

Cụ thể, công an tỉnh đã trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với 11 cán bộ, trong đó có 7 trưởng phòng, trưởng công an huyện, 4 phó trưởng phòng, phó trưởng công an huyện.

Đồng thời, công an tỉnh Kon Tum công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bố trí 54 cán bộ về các đơn vị khối An ninh, Cảnh sát và Xây dựng lực lượng.

Trong đó, điều động 10 trưởng phòng, trưởng công an huyện về các đơn vị cấp phòng, điều động 9 cán bộ về khối xây dựng lực lượng, thanh tra, hậu cần, 13 cán bộ về khối an ninh nhân dân, 8 cán bộ về khối cảnh sát điều tra tội phạm và 14 cán bộ về khối cảnh sát quản lý hành chính, cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Hồng Nhật - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh - chúc mừng các cán bộ nhận quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí và các bộ nhận quyết định điều động. Trong đó, có 3 cán bộ trưởng phòng, trưởng công an huyện tình nguyện, xung phong giữ chức vụ thấp hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới của Bộ Công an.