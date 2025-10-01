Kinh tế đại dương sẽ làm thay đổi hình ảnh Khánh Hòa

TPO - Theo các chuyên gia, việc phát triển kinh tế đại dương sẽ làm thay đổi hình ảnh cho Khánh Hòa, thay vì chỉ nhớ đến một thành phố du lịch.

Sáng 1/10, UBND tỉnh Khánh Hòa và Đại học Kinh tế TPHCM phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế Tương lai đại dương 2025 với chủ đề: “Công nghệ thông minh và cuộc sống vùng biển bền vững”.

Hội thảo quốc tế thu hút các chuyên gia trong và ngoài nước tham dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền khẳng định, Khánh Hòa có vị trí chiến lược là cửa ngõ ra biển Đông với gần 500km bờ biển, hơn 200 hòn đảo và đặc biệt là hệ thống 3 cảng nước sâu chiến lược (Vân Phong, Cam Ranh, Cà Ná). Những lợi thế này tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng cao của cả nước.

"Đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là một trong hai mục tiêu cụ thể để hiện thực hóa tầm nhìn trở thành cực tăng trưởng cao", ông Lê Huyền nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền phát biểu tại hội thảo.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chiến lược của tỉnh là tập trung vào các trụ cột giá trị gia tăng cao, ứng dụng công nghệ hiện đại. Cụ thể, việc phát triển nuôi biển thông minh bằng cách ứng dụng IoT để giám sát môi trường, sử dụng năng lượng mặt trời và công nghệ cho ăn tự động, nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản xa bờ.

Cùng với đó, Khánh Hòa đặt mục tiêu phát triển Khu kinh tế Vân Phong thành cảng trung chuyển container quốc tế, đưa cảng tổng hợp Cà Ná trở thành trung tâm logistics liên vùng, và định hướng trở thành trung tâm năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời). Đặc biệt, việc áp dụng AI trong quản lý đô thị và số hóa toàn diện các ngành trọng điểm nhằm xây dựng một đô thị biển xanh, thông minh, đáng sống.

PGS.TS. Trịnh Tú Anh đưa ra nhiều gợi ý để Khánh Hòa phát triển kinh tế đại dương bền vững.

Trong khi đó, PGS, TS. Trịnh Tú Anh - Viện trưởng Viện Đô thị Thông minh và Quản lý tại Trường Công nghệ và Thiết kế, Đại học Kinh tế TPHCM - cho rằng, nếu chỉ dừng lại ở khái niệm “kinh tế biển” thì tư duy phát triển sẽ dễ bị giới hạn ở vùng bờ, không tương xứng với tiềm năng đại dương thực sự của Khánh Hòa.

“Chúng ta nên tiếp cận với cụm từ đó là kinh tế đại dương bền vững. Chúng ta cần quan tâm đến câu chuyện, người dân thực sự tham gia một cách chủ động hay họ chỉ đóng vai trò là người làm thuê trong quá trình phát triển? Thực tế cho thấy, từ các dự án lớn, khi lợi nhuận chủ yếu chỉ là tiền thuê đất, còn sản phẩm, công nghệ và giá trị thì không nằm lại, không phục vụ trực tiếp cho người dân địa phương”, bà Tú Anh trăn trở.

Theo PGS, TS. Trịnh Tú Anh, một chiến lược hoàn hảo cho Khánh Hòa phải là sự tổng hòa giữa tốc độ tăng trưởng và chiều sâu bền vững. Đó là việc chấp nhận điều chỉnh cốt lõi, lấy kinh tế đại dương bền vững làm kim chỉ nam.

Khánh Hòa sở hữu hệ thống 3 cảng nước sâu chiến lược là Vân Phong, Cam Ranh, Cà Ná.

Khánh Hòa có trong tay lợi thế chiến lược, công nghệ đột phá và một khát vọng lớn. Nhiệm vụ còn lại là phải xây dựng một chiến lược đủ tầm vóc đại dương, đảm bảo mọi sự tăng trưởng đều đi kèm với sự bền vững và phúc lợi của cộng đồng. “Việc phát triển kinh tế đại dương cũng sẽ làm thay đổi hình ảnh mới cho Khánh Hòa, thay vì chỉ nhớ đến là một thành phố du lịch”, bà Tú Anh nói.

Cảng thông minh - nền tảng kinh tế biển xanh và bền vững

TS. Park SangWoo - Nguyên Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc - gợi ý về việc đầu tư xây dựng hạ tầng cảng thông minh cho kinh tế đại dương. TS. Park SangWoo đã đưa ra những bài học kinh nghiệm quý báu từ các dự án tiên phong của Hàn Quốc, bởi ông cho rằng Khánh Hòa cùng với một số địa phương khác có cảng biển tại Việt Nam đang đi trên con đường có điểm tương đồng với những gì mà Hàn Quốc đã trải qua.

"Sự kết hợp giữa kinh nghiệm tích lũy của Hàn Quốc và tiềm năng phát triển năng động của Việt Nam có thể tạo ra một mô hình cảng thông minh cho châu Á. Các cảng thông minh không chỉ là cơ sở hạ tầng logistics, mà còn là nền tảng và có thể thúc đẩy sự phát triển của kinh tế biển xanh và bền vững”, TS. Park SangWoo nhấn mạnh.