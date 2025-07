Kiến nghị sửa Luật Căn cước tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân

TPO - Bộ Công an kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Căn cước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, tránh làm mất đi giá trị của việc tích hợp thông tin vào căn cước điện tử.

Tránh làm mất giá trị tích hợp thông tin vào căn cước điện tử

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự, do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Trong đó, với Luật Căn cước, Bộ Công an cho hay, tại Khoản 4 Điều 25 của luật, cần bổ sung trường hợp cấp đổi thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính. Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho công dân.

Còn tại Điểm a Khoản 1 Điều 29, cần bổ sung trường hợp bị thu hồi, giữ thẻ căn cước quy định đối với trường hợp huỷ bỏ quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam để phù hợp, thống nhất với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Khoản 2 Điều 33 của luật Bộ Công an cho rằng, cần bổ sung quy định “trường hợp người được cấp căn cước điện tử phải xuất trình căn cước điện tử theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không được yêu cầu người được cấp căn cước điện tử xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào căn cước điện tử”, để tương đồng với quy định tại Điều 20 Luật Căn cước.

Theo giải thích của bộ Công an, Điều 33 quy định về giá trị sử dụng của căn cước điện tử lại không quy định nội dung tương tự như tại Khoản 3 Điều 20 Luật Căn cước dẫn đến việc nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân vẫn yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào căn cước điện tử. Điều này làm mất đi giá trị của việc tích hợp thông tin vào căn cước điện tử.

Căn cước công dân. Ảnh minh họa.

Đề xuất bổ sung đối tượng cấp hộ chiếu công vụ

Đối với Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, trong dự thảo, Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn của hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn.

Theo đó, hộ chiếu loại này có thời hạn không quá 12 tháng, không được gia hạn và chỉ có giá trị sử dụng 1 lần khi xuất cảnh Việt Nam hoặc nhập cảnh Việt Nam.

Cạnh đó, Bộ Công an cũng đề xuất bổ sung đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã, nhằm phù hợp với quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND xã, phường, đặc khu.

Một nội dung khác được cơ quan soạn thảo đề cập là quy định về trường hợp chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh đối với người bị tạm hoãn xuất cảnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 37 của luật này.

Bộ Công an cho rằng, cần loại trừ việc chưa được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh đối với trường hợp thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh nếu người đó đang ở nước ngoài. Bởi thực tế, họ vẫn cần cấp hộ chiếu để về nước theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đề xuất bổ sung các trường hợp bị hủy giá trị sử dụng hộ chiếu, gồm: được cấp lại hộ chiếu mới, hộ chiếu đã được cấp bị sai chi tiết nhân thân, người đang bị truy nã.

Cụ thể, khi có căn cứ xác định người đang bị truy nã đã được cấp hộ chiếu đang còn thời hạn, cơ quan có thẩm quyền cấp hộ chiếu kiểm tra và thực hiện hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người đang bị truy nã.

Hoặc khi có căn cứ xác định hộ chiếu đã cấp cho công dân bị sai thông tin chi tiết nhân thân thì cơ quan cấp hộ chiếu kiểm tra, yêu cầu người đã được cấp hộ chiếu nộp lại hộ chiếu đó để thu hủy. Trường hợp không thu hồi được hộ chiếu còn thời hạn, cơ quan cấp hộ chiếu thực hiện việc hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đó.

Đối với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Công an đề xuất bổ sung miễn thị thực đối với "người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi được miễn thị thực có thời hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội theo quy định của Chính phủ".

Bộ Công an cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến thủ tục giải quyết cho thường trú đối với người nước ngoài. Theo đó, người nước ngoài có thể nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (thay vì chỉ nộp ở cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh nơi tạm trú như hiện hành). Cơ quan tiếp nhận, xử lý, cấp thẻ cũng được chỉnh sửa từ công an cấp tỉnh thành cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Điều chỉnh như trên nhằm thực hiện chủ trương phân cấp mạnh mẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài có quyền lựa chọn cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi thẻ thường trú. Đồng thời, đảm bảo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, có thể tiếp nhận, giải quyết các thủ tục cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài (như công an địa phương) khi có yêu cầu chính trị, đối ngoại, nghiệp vụ.