Kiến nghị công an điều tra việc chậm cấp sổ đỏ cho dân

TP - Đến ngày 5/8, hàng trăm cá nhân, hộ gia đình mua đất nhiều năm nhưng vẫn chưa được các chủ đầu tư ở 9 khu đất đấu giá (còn gọi là mặt bằng quy hoạch- MBQH) tại TP Thanh Hóa thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

UBND TP Thanh Hóa đã kiến nghị, đề xuất củng cố hồ sơ chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật nếu các doanh nghiệp cố tình không thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng hoặc có hành vi trốn thuế, lừa dối khách hàng, lừa dối các tổ chức tín dụng…

Chây ỳ thực hiện nghĩa vụ tài chính

TP Thanh Hóa đã rà soát, xác định 9 dự án MBQH được thực hiện đã nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện xong việc cấp sổ đỏ cho người mua đất.

Đáng chú ý, ở MBQH số 2349 phường Quảng Hưng, Công ty CP Kim loại màu Bắc Hà là đơn vị trúng đấu giá 190 lô đất, tổng số tiền sử dụng đất phải nộp là hơn 53,3 tỷ đồng. Năm 2015, công ty đã nộp 28 tỷ đồng và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổng với 104 lô đất. Năm 2017, công ty nộp thêm 15,6 tỷ đồng và còn nợ tiền sử dụng đất hơn 9,7 tỷ đồng.

Do chậm nộp tiền sử dụng đất, tháng 11/2017, UBND TP Thanh Hóa đã ban hành quyết định giảm trừ 25 lô đất, tương ứng số tiền hơn 5,9 tỷ đồng. Do vậy, công ty còn nợ hơn 3,7 tỷ đồng và còn 61 lô đất chưa được cấp giấy chứng nhận đất tổng. Tháng 12/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn thống nhất cho công ty nộp số tiền còn lại vào ngân sách trước 31/12/2017 nhưng công ty mới nộp thêm được 1,8 tỷ đồng, còn nợ hơn 1,9 tỷ đồng. Năm 2018, công ty đã tự nộp hơn 8 tỷ đồng vào ngân sách. Tổng cộng số tiền công ty đã nộp hơn 53,5 tỷ đồng (thừa 6,1 tỷ đồng do nộp cả số tiền sử dụng đất của 25 lô đã giảm trừ).

Công ty CP Kim loại màu Bắc Hà đã ký hợp đồng chuyển nhượng, góp vốn 100% lô đất cho các hộ gia đình, cá nhân nhưng chưa làm thủ tục cấp sổ đỏ cho các hộ. Nguyên nhân là doanh nghiệp này còn nợ tiền chậm nộp tiền sử dụng đất; nợ tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và tiền chậm nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đối với 25 lô đất đã giảm trừ, Công ty CP Kim loại màu Bắc Hà đã tự nộp tiền sử dụng đất và đã chuyển nhượng hoặc hợp đồng góp vốn cho các hộ gia đình, cá nhân. Đối với 61 lô đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổng tại thời điểm năm 2017 do công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Hiện doanh nghiệp này đang bị Cục thuế Hà Nội cưỡng chế hóa đơn giá trị gia tăng.

Tại MBQH 1279 ở phường Quảng Hưng, Công ty CP Công nghiệp Tự Cường là đơn vị trúng đấu giá năm 2009 với 154 lô đất, số tiền phải nộp hơn 48,3 tỷ đồng. Sau 13 năm trúng đấu giá, mặt bằng này đã có 112 lô đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổng nhưng đơn vị còn nợ hơn 26,7 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp và nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp thuế. 26 lô đất chưa được bàn giao và cấp giấy chứng nhận đất tổng do chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính; 16 lô đất bị giảm trừ do nợ tiền sử dụng đất; chưa thực hiện xây thô nhà ở theo thiết kế đô thị được duyệt...

Sau khi rà soát, UBND TP Thanh Hóa đã ban hành thông báo kết luận và chỉ đạo các đơn vị có liên quan, doanh nghiệp trúng đấu giá khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ để cấp sổ đỏ cho các hộ gia đình có liên quan ở 9 MBQH với tổng số 980 lô đất, thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2022. Tuy nhiên, số lô đất đã được thực hiện cấp sổ đỏ rất hạn chế. Cụ thể, đợt 1 cấp được 22 sổ đỏ cho các hộ gia đình tại MBQH số 8 ở phường Nam Ngạn. Đợt 2 mới lập, hoàn thiện 66 hồ sơ tại Bộ phận một cửa liên thông. Tại MBQH 934, phường Đông Hải, chủ đầu tư mới triển khai cho xây thô (khu A và E) theo quy hoạch với khoảng 100 lô đất để làm cơ sở cho việc cấp sổ đỏ cho người mua.

Nhiều vướng mắc

Theo quy định, điều kiện cơ bản để hoàn thành các thủ tục cấp sổ đỏ cho người mua đất tại các mặt bằng trúng đấu giá đó là phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính, phải thực hiện xây nhà thô đối với vị trí cụ thể theo thiết kế đô thị được phê duyệt...

Tuy nhiên, tại 9 mặt bằng trên, nhiều đơn vị trúng đấu giá đất còn nợ đọng nghĩa vụ tài chính, chưa hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục, xây thô theo thiết kế đô thị; có những đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo tiến độ nộp tiền song giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổng đã mang cầm cố ngân hàng, năng lực tài chính của một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên không thể hoàn chỉnh thủ tục mua bán cho các hộ dân mua đất. Có những vị trí theo thiết kế đô thị được phê duyệt phải xây thô nhà ở, tuy nhiên, các đơn vị trúng đấu giá vẫn chưa thực hiện hoặc để cho các hộ dân mua đất tự xây dựng.

Ông Lê Mai Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, cho biết: Quan điểm của UBND TP Thanh Hóa khi giải quyết tồn đọng tại các MBQH này là làm đúng theo các quyết định mà UBND tỉnh đã ban hành khi phê duyệt dự án, vị trí nào được phép bán đất nền, vị trí nào phải xây thô...

Hiện, UBND TP Thanh Hóa đã kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đôn đốc các đơn vị trúng đấu giá hoàn thiện hồ sơ cấp sổ đỏ cho khách hàng, đồng thời xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho các đơn vị được gia hạn thời gian thực hiện hồ sơ cấp sổ đỏ cho khách hàng đến ngày 31/12/2022. Đối với các doanh nghiệp cố tình không thực hiện hoặc có hành vi trốn thuế, lừa dối khách hàng, lừa dối các tổ chức tín dụng… UBND TP Thanh Hóa sẽ củng cố hồ sơ chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

9 khu đất đấu giá, hay còn gọi là MBQH chưa thực hiện xong việc cấp sổ đỏ cho người mua đất. Cụ thể, tại phường Quảng Hưng có 3 MBQH số 2349, 1279, 11808 của các doanh nghiệp Công ty CP Kim loại màu Bắc Hà, Công ty CP Công nghiệp Tự Cường,Công ty CP Thương mại và Xây dựng Thanh Minh. Tại phường Đông Hải có 3 MBQH số 934, 2107, 4704 của Công ty CP Luyện kim Thanh Hóa (nay là Tổng Công ty CP Việt Thanh VNC), Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Bắc Nam, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Quý Quyền. Tại phường Phú Sơn, có MBQH số 6804, 2 đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Đông Bắc và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Bắc Nam. Tại phường Đông Vệ, MBQH số 1078 của Công ty CP Thương mại và Xây dựng Thanh Minh. Tại phường Nam Ngạn, có MBQH số 08 của Công ty CP Kim loại màu Bắc Hà.