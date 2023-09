Kiếm thủ Vũ Thành An: Các đối thủ đều có bước tiến lớn, đấu trường Asiad rất khốc liệt

TPO - Hy vọng huy chương của Việt Nam tại Asiad 19, kiếm thủ Vũ Thành An thi đấu không thành công trong ngày 25/9.

“Tôi và các đồng đội đã nỗ lực hết khả năng, nhưng các đối thủ ở châu lục rất khác so với trong khu vực Đông Nam Á. Hôm nay thật sự tôi đánh không có cảm giác, sau 1-2 trận đầu là gối đau. Mọi lần vẫn ổn nhưng lần này không kịp thích nghi, hay bị hụt”-Vũ Thành An chia sẻ với phóng viên Tiền Phong tại Hàng Châu.

Bước vào nội dung thi đấu kiếm chém nam cá nhân Asiad 19 hôm nay, Vũ Thành An đã đánh bại đối thủ người Thái Lan, Srinualnad Voragun. Đây chính là tay kiếm từng thắng Vũ Thành An ở SEA Games 32 (Campuchia) cách đây chưa lâu. Ở lần tái đấu, Vũ Thành An đã đánh bại đối thủ một cách thuyết phục, trước khi thắng tiếp trận thứ 2 trước VĐV Jordan, Tahla Abdallah.

Tuy nhiên các trận sau, tay kiếm Hà Nội thi đấu không thành công. Vũ Thành An để thua 3 trận, gồm trận đấu với tay kiếm Hàn Quốc, Gu Bongil. Gu từng đoạt HCV kiếm chém cá nhân nam ở Asiad 2014 và tiếp tục vô địch kỳ đại hội 4 năm sau đó. Chấn thương đầu gối từ SEA Games 32 phần nào ảnh hưởng tới phong độ của Vũ Thành An.

“Theo cảm nhận của tôi, mức độ cạnh tranh ở Asiad đang ngày càng tăng. Các quốc gia đều đầu tư mạnh hơn, có những tay kiếm rất giỏi. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực hơn để không bị các đối thủ vượt qua và bỏ lại phía sau. Phía trước, tôi sẽ tập trung cho nội dung đồng đội ngày 28/9 và sẽ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ”-Vũ Thành An cho biết.

Đấu kiếm thuộc môn nằm trong nhóm mục tiêu giành huy chương tại Asiad 19. Bên cạnh Vũ Thành An, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam còn những gương mặt khác được chờ đợi như Nguyễn Tiến Nhật hay Nguyễn Văn Quyết.