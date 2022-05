Kiếm thủ Vũ Thành An: Thi đấu trên sân nhà đem lại cảm xúc rất đặc biệt

TPO - Vũ Thành An cho biết áp lực giành thành tích tại SEA Games 31 nặng nề, nhưng khát khao giành chiến thắng của anh cũng lớn hơn.

“Thi đấu trên sân nhà đem lại cảm xúc rất đặc biệt. Không khí sôi động hơn, áp lực cũng lớn hơn khi thi đấu dưới sự cổ vũ của CĐV nhà. Tuy nhiên với tôi, khát khao chiến thắng vì vậy cũng tăng lên”-Vũ Thành An chia sẻ.

Hướng tới SEA Games 31, Vũ Thành An được lựa chọn là người cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam. Anh cho biết đây là vinh dự lớn với bản thân. Theo Vũ Thành An, giai đoạn chuẩn bị cho đại hội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Dù vậy nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của ngành thể thao, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam vẫn rất tự tin.

“Mục tiêu của tôi là đoạt 2 HCV cá nhân và đồng đội. Chúng tôi hiện tại đã sẵn sàng cho giải đấu. Dĩ nhiên thách thức tôi nghĩ rằng không hề nhỏ. Các đối thủ như Thái Lan hay cả Singapore đều có sự chuẩn bị rất kỹ. Đặc biệt lứa VĐV của Thái Lan đang vào độ chín”-Vũ Thành An cho biết.

Tại SEA Games 31, mục tiêu đoàn thể thao Việt Nam đặt ra là đoạt ít nhất 140 HCV, hướng tới vị trí nhất toàn đoàn. Theo Vũ Thành An, với lợi thế sân nhà được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ cùng quá trình chuẩn bị dài hơi, Việt Nam đủ khả năng hoàn thành mục tiêu này.

Theo lịch, môn đấu kiếm tại SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 13-18/5 tại Cung điền kinh trong nhà, Mỹ Đình (Hà Nội). Ngoại trừ bóng đá nam của đội tuyển U23 Việt Nam, các môn đều mở cửa tự do cho các CĐV. Vũ Thành An mong muốn người hâm mộ sẽ đến theo dõi và cổ vũ cho các VĐV Việt Nam tranh tài.